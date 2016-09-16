Юрий Вернидуб: «Фенербахче» почти не создавал моментов. Очень обидно пропускать на 96-й минуте

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб поделился впечатлениями после матча против «Фенербахче» в Лиге Европы. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).

«Прежде всего, хочу сказать слова благодарности своей команде, которая сегодня очень неплохо выглядела. Мы понимали, что мы играем с очень большим турецким клубом. В Турции не так много грандов: «Бешикташ», «Фенербахче», «Галатасарай». Мы маленький клуб, представляем регион, где сейчас идет война. Мы хотели подарить эту игру нашим болельщикам, фанатам и тем людям, которые нас поддерживают всюду: в Одессе, Запорожье, по всей Украине.

Если взять игру, то те моменты, которые создал «Фенербахче» - их практически не было. Был момент в первом тайме с ударом головой после стандарта, и был эпизод во втором тайме, когда Соу продавил Рафаэля.Мы сыграли очень дисциплинировано, старались делать очень быстрый переход из обороны в атаку. Забив мяч, мы имели еще шансы, но не реализовали их, где-то не хватает технического мастерства, последней передачи.

Пропускать мяч на 96-й минуте очень обидно, но нам остается только смириться, работать и шагать дальше», - цитирует Вернидуба Sport.ua.

Напомним, что в компенсированное время турецкий клуб сравнял счет после удара Симона Кьяера.