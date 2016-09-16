Юрий Вернидуб: «Фенербахче» почти не создавал моментов. Очень обидно пропускать на 96-й минуте
Главный тренер «Зари»
Юрий Вернидуб поделился впечатлениями после матча против «Фенербахче» в Лиге
Европы. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).
«Прежде всего, хочу сказать слова благодарности своей команде, которая сегодня очень неплохо выглядела. Мы понимали, что мы играем с очень большим турецким клубом. В Турции не так много грандов: «Бешикташ», «Фенербахче», «Галатасарай». Мы маленький клуб, представляем регион, где сейчас идет война. Мы хотели подарить эту игру нашим болельщикам, фанатам и тем людям, которые нас поддерживают всюду: в Одессе, Запорожье, по всей Украине.
Если взять игру, то те моменты, которые создал «Фенербахче» - их практически не было. Был момент в первом тайме с ударом головой после стандарта, и был эпизод во втором тайме, когда Соу продавил Рафаэля.Мы сыграли очень дисциплинировано, старались делать очень быстрый переход из обороны в атаку. Забив мяч, мы имели еще шансы, но не реализовали их, где-то не хватает технического мастерства, последней передачи.
Пропускать мяч на 96-й минуте очень обидно, но нам остается только
смириться, работать и шагать дальше», - цитирует Вернидуба Sport.ua.
Напомним, что в компенсированное время турецкий клуб сравнял счет после удара Симона Кьяера.
Матч
Заря - Фенербахче - 1:1 (0:0)
Голы
Гречишкин 52 (1:0). Кьяер 90 (1:1).
Состав
Заря: Шевченко, Каменюка, Форстер, Сиваков, Соболь, Чайковский, Караваев, Гречишкин, Петряк (Паулиньо, 73), Любенович (Опанасенко, 83), Кулач (Гордиенко, 87)
Фенербахче: Демирель, Калдырым, Шкртел, Озбайракли, Кьяер, Учан (Туфан, 46), Потук (Эменике, 73), Соуза, Топал, Стох (ван Перси, 58), Соу
Предупреждения:
Чайковский, 42; Паулиньо, 90 - нет
Судья:
Иштван Ковач (Румыния)
Место и дата
15 сентября 20:00, Черноморец, Онлайн-трансляция