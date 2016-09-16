Дик Адвокат: Ничья с «Зарей» - хороший результат для нас

Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат поделился впечатлениями после матча с «Зарей» в Лиге Европы. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).

«В первую очередь хочу сказать, что я до сих пор знакомлюсь с командой, мы провели всего шесть матчей. Сейчас я могу понимать, кто может сыграть лучше, кто хуже. Еще есть недостатки в игре. Во втором тайме мы рисковали, хорошо двигались у ворот соперника.

Наши соперники забили отличный гол, мы пытались отыграться, но все никак не удавалось. Если говорить в общем о матче, то это был хороший матч европейского уровня. Для нас это хороший результат.

Поражение «МЮ»? Это стало для меня сюрпризом. Еще одно доказательство того, что у нас сильная группа. Да, нам предстоит сыграть с «МЮ», у которого бюджет на уровне 400 миллионов. У них хорошая статистика на домашних полях, но и у нас не хуже», - цитирует Адвоката Sport.ua.

Напомним, что в компенсированное время турецкий клуб сравнял счет после удара Симона Кьяера.