Дик Адвокат: Ничья с «Зарей» - хороший результат для нас
Главный тренер «Фенербахче»
Дик Адвокат поделился впечатлениями после матча с «Зарей» в Лиге Европы.
Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).
«В первую очередь хочу сказать,
что я до сих пор знакомлюсь с командой, мы провели всего шесть матчей. Сейчас я
могу понимать, кто может сыграть лучше, кто хуже. Еще есть недостатки в игре.
Во втором тайме мы рисковали, хорошо двигались у ворот соперника.
Наши соперники забили отличный гол, мы
пытались отыграться, но все никак не удавалось. Если говорить в общем о матче,
то это был хороший матч европейского уровня. Для нас это хороший результат.
Поражение «МЮ»? Это стало для меня сюрпризом. Еще одно доказательство
того, что у нас сильная группа. Да, нам предстоит сыграть с «МЮ», у которого
бюджет на уровне 400 миллионов. У них хорошая статистика на домашних полях, но
и у нас не хуже», - цитирует Адвоката Sport.ua.
Напомним, что в компенсированное время турецкий клуб сравнял счет после удара Симона Кьяера.
Матч
Заря - Фенербахче - 1:1 (0:0)
Голы
Гречишкин 52 (1:0). Кьяер 90 (1:1).
Состав
Заря: Шевченко, Каменюка, Форстер, Сиваков, Соболь, Чайковский, Караваев, Гречишкин, Петряк (Паулиньо, 73), Любенович (Опанасенко, 83), Кулач (Гордиенко, 87)
Фенербахче: Демирель, Калдырым, Шкртел, Озбайракли, Кьяер, Учан (Туфан, 46), Потук (Эменике, 73), Соуза, Топал, Стох (ван Перси, 58), Соу
Предупреждения:
Чайковский, 42; Паулиньо, 90 - нет
Судья:
Иштван Ковач (Румыния)
Место и дата
15 сентября 20:00, Черноморец, Онлайн-трансляция