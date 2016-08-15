Донской о матче с Кукушкиным: Я обожаю брать реванши. Это моя тема

Российский теннисист Евгений Донской в преддверии матча с Казахстаном в рамках Кубка Дэвиса поделился своими ожиданиями.

- Считаю, что у сборной России хорошие шансы победить. Задача одна - только победа. Тем более я никогда не играл в Мировой группе Кубка Дэвиса, а так хочется. Я вообще люблю выступать в бывших республиках Советского Союза: в Узбекистане, в Украине. Казахстан для меня вообще спасательный круг для набора очков. В 2012 году я победил в финале казахстанского «челленджера», в прошлом году играл в финале с лидером сборной Казахстана Михаилом Кукушкиным, а в этом году в Астане снова одержал победу в турнире.

- С Михаилом Кукушкиным вы провели шесть встреч. Пять из них завершились в пользу казахстанца. Пора подправить статистику?

- Конечно! Я обожаю брать реванши. Это моя тема. Настрой обычно такой: «Этому парню я уже проигрывал, значит, нечего терять». На Олимпиаде в Рио я взял реванш у Давида Феррера после поражения на «Ролан Гаррос». Правда, на US Open чуть-чуть не удалось отомстить Стиву Джонсону за поражение на Олимпиаде, - цитирует Донского «Спорт день за днем».

Напомним, что матч Донской - Кукушкин состоится сегодня в 12:00 мск.