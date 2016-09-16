Паулу Соуза: Мы заслужили большего в матче с ПАОКом

Главный тренер «Фиорентины» Паулу Поуза поделился впечатлениями после матча против греческого ПАОКа. Напомним, что матч завершился вничью - 0:0.

«Мы прогрессируем, но мы еще находимся в поиске лучшей игры, чтобы побеждать. Сегодня мы определенно заслуживали большего. Бабакара и Калинич набирают форму, со временем они будут играть лучше.

Бадель также прогрессирует, у него есть талант, и мы поможем максимально развить его. ПАОК – хорошо организованная команда, которая много прессингует на флангах, поэтому на этом участке поля для нас важна была подстраховка», - цитирует Соузу Football Italia.

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