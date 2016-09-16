Паулу Соуза: Мы заслужили большего в матче с ПАОКом
Главный тренер «Фиорентины»
Паулу Поуза поделился впечатлениями после матча против греческого ПАОКа. Напомним,
что матч завершился вничью - 0:0.
«Мы прогрессируем, но мы еще
находимся в поиске лучшей игры, чтобы побеждать. Сегодня мы определенно
заслуживали большего. Бабакара и Калинич набирают форму, со временем они будут
играть лучше.
Бадель также прогрессирует, у
него есть талант, и мы поможем максимально развить его. ПАОК – хорошо организованная
команда, которая много прессингует на флангах, поэтому на этом участке поля для
нас важна была подстраховка», - цитирует Соузу Football Italia.
Лига Европы
Группа J
1-й тур
Матч
ПАОК - Фиорентина - 0:0
Состав
ПАОК: Гликос, Леовац, Цавелас, Варела, Цимирот, Родригес, Леонардо, Каньяс, Пелкас, Джалма, Атанасиадис
Фиорентина: Тэтэрушану, Сальседо, Астори, Гонсало, Томович, Оливейра, Иличич, Валеро, Бадель, Бабакар, Калинич
Место и дата
15 сентября 22:05, Тоумба, Онлайн-трансляция