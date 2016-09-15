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Гризманн отказался от агента, чтобы уйти из «Атлетико»

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  ESPN FCКомментарии

Полузащитник «Атлетико» Антуан Гризманн прекратил сотрудничество со своим агентом, чтобы сменить клуб. Главным претендентом на 25-летнего француза считается «Манчестер Юнайтед».

Впрочем, препятствием к переходу в ближайшее время может стать запрет на трансферы, который ФИФА наложила на «Атлетико» в связи с нарушениями при регистрации несовершеннолетних игроков.

Напомним, сейчас в «Манчестер Юнайтед» выступает трое французов: Поль Погба, Антони Марсьяль и Морган Шнайдерлин.

В прошлом сезоне Гризманн забил 32 гола в 51 матче в составе «Атлетико».

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