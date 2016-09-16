Сергей Веденеев: Радость от победы «Зенита» была короткой

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал победу своей экс-команды в матче группового этапа Лиги Европы над «Маккаби» из Тель-Авива (4:3).

- Понятно, что радостные эмоции были в те моменты, когда «Зенит» забивал третий и четвертый мячи. Даже счет 3:3 морально удовлетворил бы и болельщиков, и игроков, которые вырвали этот результат. Команде же и вовсе одержала победу!

Тем не менее, радость была короткой, потому что соперником был все-таки «Маккаби». «Зенит» провел плохо полтора тайма, да и определенные судейские решения поспособствовали большому количеству мячей в ворота хозяев. Вероятно, игроки команды из Тель-Авива сами виноваты, что перестали себя контролировать.

Вопросы вызывают не только ошибки питерцев, но и состояние многих футболистов. Думаю, на все это обратил внимание и Луческу, который совершил несколько замен, вероятно, которые было необходимо сделать после первого тайма. На таких скоростях не может играть коллектив, претендующий на победу в турнире.

Думаю, некоторые футболисты атаки не были готовы к сегодняшней встрече: Александр Кержаков, имеющий мало игровой практики, Роберт Мак, только-только начавший выступать, Александр Кокорин еще не обрел свою форму, - цитирует Веденеева Rusfootball.info.

Напомним, что «Маккаби», ведя 3:0, проиграл «Зениту» со счетом 3:4. В следующем туре группового этапа Лиги Европы подопечные Шоты Арвеладзе сыграют в Дублине с «Дандолком», а петербуржцы примут на «Петровском» АЗ. Игры состоятся 29 сентября.