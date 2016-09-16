Сергей Веденеев: Радость от победы «Зенита» была короткой
Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал победу своей экс-команды в матче группового этапа Лиги Европы над «Маккаби» из Тель-Авива (4:3).
- Понятно, что радостные эмоции были в те моменты, когда «Зенит» забивал третий и четвертый мячи. Даже счет 3:3 морально удовлетворил бы и болельщиков, и игроков, которые вырвали этот результат. Команде же и вовсе одержала победу!
Тем не менее, радость была короткой, потому что соперником был все-таки «Маккаби». «Зенит» провел плохо полтора тайма, да и определенные судейские решения поспособствовали большому количеству мячей в ворота хозяев. Вероятно, игроки команды из Тель-Авива сами виноваты, что перестали себя контролировать.
Вопросы вызывают не только ошибки питерцев, но и состояние многих футболистов. Думаю, на все это обратил внимание и Луческу, который совершил несколько замен, вероятно, которые было необходимо сделать после первого тайма. На таких скоростях не может играть коллектив, претендующий на победу в турнире.
Думаю, некоторые футболисты атаки не были готовы к сегодняшней встрече: Александр Кержаков, имеющий мало игровой практики, Роберт Мак, только-только начавший выступать, Александр Кокорин еще не обрел свою форму, - цитирует Веденеева Rusfootball.info.
Напомним, что «Маккаби», ведя 3:0, проиграл «Зениту» со счетом 3:4. В следующем туре группового этапа Лиги Европы подопечные Шоты Арвеладзе сыграют в Дублине с «Дандолком», а петербуржцы примут на «Петровском» АЗ. Игры состоятся 29 сентября.
Матч
Маккаби Т-А - Зенит - 3:4 (1:0)
Голы
Медуньянин 26 (1:0). Кьяртанссон 50 (2:0). Медуньянин 70 (3:0). Кокорин 76 (3:1). Маурисио 84 (3:2). Жулиано 86 (3:3). Джорджевич 90 (3:4).
Состав
Маккаби Т-А: Райкович, Даса, Бен Хаим I, Бен Харуш, Филипенко, Бенаюн (Мича, 79), Альберман, Игебор, Медуньянин, Кьяртанссон (Бен Басат, 75), Бен Хаим II (Перец, 85)
Зенит: Лодыгин, Кришито, Смольников, Нету, Витсель, Жирков (Новосельцев, 90), Мак, Хави Гарсия (Маурисио, 71), Жулиано, Кокорин, Кержаков А. (Джорджевич, 61)
Предупреждения:
Райкович, 77; Даса, 79; Мича, 83; Медуньянин, 87 - Кокорин, 19; Хави Гарсия, 57; Витсель, 60
Удаления:
Даса, 80 - нет
Судья:
Иван Кружляк (Словакия)
Место и дата
15 сентября 20:00, Блумфилд, Текстовая трансляция