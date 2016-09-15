Билл Дэйли: НХЛ знает позицию Овечкина по ОИ, в случае прецедент вопрос будет решать «Вашингтон»

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что в случае отказа лиги отпускать игроков на Олимпийские игры в Пхенчхане в 2018 году вопрос участия в турнире форварда «Вашингтона» Александра Овечкина решит его клуб.

«О позиции Овечкина по данному вопросу НХЛ давно известно. Если подобный прецедент действительно возникнет, то вопрос об участии Овечкина в Олимпийских играх должен будет решить «Вашингтон», – приводит «Р-Спорт» слова Дэйли.

Напомним, в четверг перед стартом Кубка мира Овечкин заявил, что в любом случае сыграет на Олимпийских играх.

На данный момент НХЛ не приняла решение об участии игроков в ОИ-2018.