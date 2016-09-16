Маркус Вайнцирль: Очень доволен матчем с «Ниццей»

Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль поделился впечатлениями после матча с «Ниццей» в Лиге Европы. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

«Я очень доволен сегодняшним матчем. Мы хорошо сыграли и заслуженно победили. С самого начала встречи нам удалось взять инициативу в свои руки. Мы очень высоко и смело оборонялись. В перерыве мы обсудили, как еще улучшить игру. Но гол случился немного поздновато. Игроки «Ниццы» хорошо оборонялись. Их три центральных защитника не оставляли нам много пространства. Более ранний гол сохранил бы нам большое количество нервных клеток.

Сегодня нам многое удалось из того, что мы задумали. Наша команда на правильном пути. Теперь наша задача – это набирать очки в бундеслиге. У нас здоровая конкуренция. Кто хорошо проявляет себя на тренировках – тот и выходит на матчи. Я рад, что в моем распоряжении имеется большое количество хороших футболистов. Незадолго до конца мне пришлось заменить Горецку. Надеюсь, что с ним не произошло ничего серьезного и он примет участие в матче в Берлине», - цитирует Вайнцирля официальный сайт «Шальке».

Единственный мяч в этой игре забил защитник Абдул Разхман Баба.

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