Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейРоссия2 : 3 ОТКанада
ХоккейВитязь5 : 2Спартак
ФутболМаккаби Тель-Авив3 : 4Зенит
ФутболКоньяспор0 : 1Шахтер
ФутболИнтер0 : 2Хапоэль Б-Ш
ХоккейДинамо Москва1 : 2ХК Сочи
ФутболФейеноорд1 : 0Манчестер Юнайтед
ФутболЗальцбург0 : 1Краснодар
ФутболСаутгемптон3 : 0Спарта
ФутболПанатинаикос1 : 2Аякс
ХоккейБарыс3 : 1СКА
ХоккейАвтомобилист- : -ЦСКА
ФутболКёльн- : -Фрайбург
ФутболСампдория- : -Милан
ФутболОренбург- : -Спартак
ХоккейЛокомотив- : -Торпедо
ФутболКан- : -ПСЖ
ФутболЧелси- : -Ливерпуль
ТеннисКузнецов- : -Недовесов
ТеннисКравчук/Рублев- : -Голубев/Недовесов
ФутболТамбов- : -Зенит-2
ФутболСпартак-2- : -Спартак-Нальчик
ФутболУрал- : -Анжи
ТеннисДонской- : -Кукушкин
ФутболТомь- : -Арсенал Тула
Формула-1Гран-при Сингапура. Квалификация
ХоккейЙокерит- : -Авангард
ХоккейСпартак- : -Динамо Москва

Маркус Вайнцирль: Очень доволен матчем с «Ниццей»

Максим Кравченко
Источник:  ФК «Шальке»Комментарии

Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль поделился впечатлениями после матча с «Ниццей» в Лиге Европы. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

«Я очень доволен сегодняшним матчем. Мы хорошо сыграли и заслуженно победили. С самого начала встречи нам удалось взять инициативу в свои руки. Мы очень высоко и смело оборонялись. В перерыве мы обсудили, как еще улучшить игру. Но гол случился немного поздновато. Игроки «Ниццы» хорошо оборонялись. Их три центральных защитника не оставляли нам много пространства. Более ранний гол сохранил бы нам большое количество нервных клеток.

Сегодня нам многое удалось из того, что мы задумали. Наша команда на правильном пути. Теперь наша задача – это набирать очки в бундеслиге. У нас здоровая конкуренция. Кто хорошо проявляет себя на тренировках – тот и выходит на матчи. Я рад, что в моем распоряжении имеется большое количество хороших футболистов. Незадолго до конца мне пришлось заменить Горецку. Надеюсь, что с ним не произошло ничего серьезного и он примет участие в матче в Берлине», - цитирует Вайнцирля официальный сайт «Шальке».

Единственный мяч в этой игре забил защитник Абдул Разхман Баба.

Группа I

1-й тур

Матч

Ницца - Шальке 04 - 0:1 (0:0)

Голы

Баба 75 (0:1).

Состав

Ницца: Кардинале, Сарр, Данте, Дальберт (Бельханда, 81), Байсс, Перейра, Сери, Козьелло (Бодмер, 67), Сипрьен, Балотелли, Пля

Шальке 04: Ферманн, Налдо, Баба, Настасич, Хёведес, Стамбули (Майер, 58), Бенталеб, Горецка (Колашинац, 90), Шёпф (Коноплянка, 53), Эмболо, Шупо-Мотинг

Предупреждения:

Сери, 72; Балотелли, 90 - Баба, 32; Стамбули, 44

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

15 сентября 22:05, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
В судейском комитете РФС объяснили, почему судья матча «Маккаби» - «Зенит» верно назначил свободныйНиколай Левников прокомментировал резонансный эпизод из матча «Маккаби» - «Зенит».Зенитовец Жулиано вошел в символическую сборную первого тура группового этапа Лиги ЕвропыУЕФА составила символическую сборную игроков по итогам состоявшегося накануне первого тура группового этапа Лиги Европы.Александр Куртиян: «Маккаби» будто забил три мяча в пустые ворота, а потом «Зенит» появился на поле и стал отыгрыватьсяБывший игрок «Зенита» Александр Куртиян поделился впечатлениями от матча Лиги Европы против «Маккаби» (4:3).Сергей Дмитриев: Потеря Шатова и Дзюбы в матче с «Маккаби» была ощутимаБывший игрок «Зенита» Сергей Дмитриев поделился впечатлениями от матча Лиги Европы против «Маккаби» (4:3).Андре Виллаш-Боаш: Наш «Зенит»! Молодцы!Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поздравил команду с волевой победой над «Маккаби» (4:3).Стереть память – и пересмотреть. Самые яркие матчи наших команд в ЕвропеСтереть память – и пересмотреть. Самые яркие матчи наших команд в Европе«Маккаби» – «Зенит» и еще 10 матчей российских клубов в Еврокубках, которые хочется пересматривать, чтобы снова плакать от счастья.Дик Адвокат: Не согласен, что в «Фенербахче» плохой микроклиматГлавный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат после матча с «Зарей» в Лиге Европы (1:1) ответил на вопросы журналистов. Один из представителей СМИ сказал, что во время открытой тренировки было заметно, что не у всех футболистов хорошие отношения в команде.Егор Филипенко: Мы играли 77 минут, «Зенит» - 15Защитник «Маккаби» Егор Филипенко прокомментировал результат матча с «Зенитом» в рамках группового раунда Лиги Европы.Дик Адвокат: Не жалею, что не выпустил ван Перси в стартовом составеГлавный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат поделился впечатлениями после матча с «Зарей» в Лиге Европы (1:1). Он заявил, что не жалеет о том, что оставил в запасе нападающего Робина ван Перси, выпустив его позже на замену.Фантастическая победа «Зенита», отыгравшегося с 0:3 за 900 секунд - что это? (опрос)Sovsport.ru предлагает вам высказать свое мнение по поводу вчерашнего «камбэка» «Зенита» в матче Лиги Европы против «Маккаби» (4:3).Йосси Бенаюн: Гол «Зенита» со свободного был шоком для «Маккаби»Полузащитник «Маккаби» Йосси Бенаюн поделился впечатлениями от матча Лиги Европы против «Зенита» (3:4).Рене Вайлер: «Андерлехт» провел хороший матч, но не все было идеальноГлавный тренер «Андерлехта» Рене Вайлер поделился впечатлениями после матча против «Габалы» в Лиге Европы. Напомним, что его команда победила со счетом 3:1.Игорь Шалимов: Доволен самоотдачей футболистов «Краснодара»Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» прокомментировал победу своих подопечных над «Зальцбургом» (1:0) в матче первого тура группового раунда Лиги Европы.Александр Кокорин: «Зенит» был сильнее «Маккаби» по игре и проигрывал с разницей в три мяча не по делуНападающий «Зенита» Александр Кокорин оценил игру сине-бело-голубых в матче группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» (4:3).Правильно ли судья назначил свободный в матче «Маккаби» – «Зенит»? [Все детали]Правильно ли судья назначил свободный в матче «Маккаби» – «Зенит»? [Все детали]Spb.Sovsport.ru объясняет, что произошло в том странном эпизоде, когда «Зенит» бил свободный с шести метров и забил второй мяч израильтянам.Станимир Стойлов: Мы дважды сделали подарки АПОЭЛу, это недопустимоГлавный тренер «Астаны» Станимир Стойлов поделился впечатлениями после матча с кипрским АПОЭЛом в Лиге Европы. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2.Люсьен Фавр: Вполне могли сыграть вничью с «Шальке»Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр поделился впечатлениями после матча с «Шальке» в Лиге Европы. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.Сергей Веденеев: Радость от победы «Зенита» была короткойБывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал победу своей экс-команды в матче группового этапа Лиги Европы над «Маккаби» из Тель-Авива (4:3).Паулу Соуза: Мы заслужили большего в матче с ПАОКомГлавный тренер «Фиорентины» Паулу Поуза поделился впечатлениями после матча против греческого ПАОКа. Напомним, что матч завершился вничью - 0:0.Дик Адвокат: Ничья с «Зарей» - хороший результат для насГлавный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат поделился впечатлениями после матча с «Зарей» в Лиге Европы. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).

Ницца
Ниццакалендарьстатистика
Шальке 04
Шальке 04календарьстатистика
Маркус Вайнцирль
Маркус Вайнцирльвсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложения