Евгений Дадонов: В первую очередь нужно хорошо выступить за сборную, а не показать себя американской публике

Форвард СКА Евгений Дадонов рассказал, чего ждет от выступления на Кубке мира в Торонто.

«В первую очередь передо мной стоит задача показать себя не американской публике, а хорошо выступить за сборную страны, добиться результата. Болельщики ждут этого от нас. Конечно, хочется, чтобы и команда хорошо сыграла, и самому хочется не подвести партнеров», – приводит слова Дадонова официальный сайт НХЛ.

Напомним, в 2009-2012 годах Дадонов выступал в Северной Америке и набрал 20 (10+10) очков в 55 матчах за «Флориду».

Кубок мира пройдет с 17 сентября по 1 октября. На групповом этапе Россия сыграет в группе B со Швецией (18 сентября), командой Северной Америки (19 сентября) и Финляндией (22 сентября).