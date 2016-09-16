Люсьен Фавр: Вполне могли сыграть вничью с «Шальке»
Главный
тренер «Ниццы» Люсьен Фавр поделился впечатлениями после матча с «Шальке» в
Лиге Европы. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.
«Я предполагал, что матч с «Шальке» получится непростым. Нам вполне было по силам сыграть 0:0 – это был бы хороший результат. Но нам не удалось добиться этого. «Шальке» владел преимуществом, но при этом создал не так много моментов у наших ворот.
Наш вратарь три или четыре раза просто спас нас. Наша команда ещё только набирает форму, нам предстоит ещё над многим поработать», - цитирует Фавра официальный сайт «Шальке».
Единственный
мяч в этой игре забил защитник Абдул Рахман Баба.
Лига Европы
Группа I
1-й тур
Матч
Голы
Баба 75 (0:1).
Состав
Ницца: Кардинале, Сарр, Данте, Дальберт (Бельханда, 81), Байсс, Перейра, Сери, Козьелло (Бодмер, 67), Сипрьен, Балотелли, Пля
Шальке 04: Ферманн, Налдо, Баба, Настасич, Хёведес, Стамбули (Майер, 58), Бенталеб, Горецка (Колашинац, 90), Шёпф (Коноплянка, 53), Эмболо, Шупо-Мотинг
Предупреждения:
Сери, 72; Балотелли, 90 - Баба, 32; Стамбули, 44
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
15 сентября 22:05, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция