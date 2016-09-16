Люсьен Фавр: Вполне могли сыграть вничью с «Шальке»

Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр поделился впечатлениями после матча с «Шальке» в Лиге Европы. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.

«Я предполагал, что матч с «Шальке» получится непростым. Нам вполне было по силам сыграть 0:0 – это был бы хороший результат. Но нам не удалось добиться этого. «Шальке» владел преимуществом, но при этом создал не так много моментов у наших ворот.

Наш вратарь три или четыре раза просто спас нас. Наша команда ещё только набирает форму, нам предстоит ещё над многим поработать», - цитирует Фавра официальный сайт «Шальке».

Единственный мяч в этой игре забил защитник Абдул Рахман Баба.

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