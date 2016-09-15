Иван Телегин: Уровень даже выставочных матчей перед Кубком мира несравним с чемпионатом мира

Форвард ЦСКА Иван Телегин оценил уровень выставочных матчей перед Кубком мира в Торонто.

«Конечно, на таком турнире, где собраны лучшие хоккеисты мира, каждому игроку хочется себя показать. Но все-таки главное – успех команды. Мы в первую очередь представляем сборную России. А из КХЛ ты, или из НХЛ, это неважно.

С первого выставочного матча в Санкт-Петербурге почувствовался другой уровень игры. Совсем другой. Это даже несравнимо с чемпионатом мира. Мне крайне интересно посмотреть на себя на таком турнире. Наверное, это пик моей карьеры.

У каждого есть мечта хотя бы один сезон сыграть в НХЛ. Но у меня действующий контракт с ЦСКА, который я буду выполнять», – приводит слова Телегина официальный сайт НХЛ.

Напомним, в 2009-2013 годах Телегин выступал в Северной Америке в OHL и AHL.

Кубок мира пройдет с 17 сентября по 1 октября. На групповом этапе Россия сыграет в группе B со Швецией (18 сентября), командой Северной Америки (19 сентября) и Финляндией (22 сентября).