Президент «Оренбурга»: «Спартак» мы обыграем, мне это приснилось

Президент «Оренбурга» Василий Столыпин поделился ожиданиями в преддверии матча седьмого тура чемпионата России со «Спартаком».

- Конечно! Город живет предстоящей игрой, ажиотаж огромный. Все разговоры кругом только о «Спартаке». У нас уже был исторический матч с ЦСКА, но сейчас интерес даже выше. Есть проблемы в атаке, но все поправимо. Опять же мы только делаем первые шаги в элите. Нет, можно, конечно, помчаться вперед забивать. А толку? Вон, «Арсенал» против «Зенита» сыграл... Получил 0:5 при своих зрителях.

Мы не и скрываем, сейчас нам главное закрепиться. Строго действовать в обороне, искать свой шанс у чужих ворот. Мы пропустили всего три мяча. Меньше только ЦСКА и «Спартак». У «Зенита» столько же. Если опять будет 0:0, то не расстроюсь. Мы красно-белых обыграем. Мне даже приснилось! - сказал Столыпин в интервью «Спорт-Экспресс».

Напомним, что матч «Оренбург» - «Спартак» состоится сегодня в 17:00 мск.