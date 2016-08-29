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Марат Сафин: Рублев, Хачанов, Донской - ребята неплохие, но ничего из себя не представляющие

Елена Корсунская
Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Бывший российский теннисист Марат Сафин рассказал, почему сборная России не может попасть в мировую группу с 2012 года.

- Нет новых игроков. Ребята, которые сейчас играют в сборной — Рублев, Хачанов, Донской — неплохие, но ничего из себя не представляющие. Это не тот уровень, чтобы бороться за Кубок Дэвиса. Все это понимают. Ребята это тоже понимают. Думаю, врать себе они не могут, потому что это глупо. Посмотрите, где они стоят в рейтинге и какие показывают результаты. Дальше второго-третьего круга они даже близко не доходят. О чем тогда мы можем говорить? Нет тренеров, которые действительно профессионалы и могли бы кого-то вырастить.

Хачанов — молодец, что уехал в Испанию. Все, кто отправился за границу — у них есть шанс. Все, кто остался здесь — шансов намного меньше. Здесь нет условий для тренировок. Нужно постоянно готовиться в таких странах, как Испания и Франция. Я бы выбрал Испанию, потому что там регулярно появляются хорошие теннисисты», — сказал Сафин.

В состав сборной России на матч с казахстанцами вошли Андрей Кузнецов, Евгений Донской, Константин Кравчук Андрей Рублев. Добавим, что российская команда не играла в теннисной элите с 2012 года. 

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