Старт матча Кубка Дэвиса Россия - Казахстан откладывается минимум на полтора часа из-за дождя
Начало стыкового матча за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана откладывается минимум до 11.30, сообщил обозревателю Sovsport.Ru пресс-атташе Федерации тенниса России Михаил Вержба.
В настоящее время в районе Национального теннисного центра имени Самаранча в Москве идёт дождь.
Первыми на корт должны выйти россиянин Андрей Кузнецов и казахстанец Александр Недовесов.
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