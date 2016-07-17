Старт матча Кубка Дэвиса Россия - Казахстан откладывается минимум на полтора часа из-за дождя

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Матчи Кубка Дэвиса в Москве перенесены на субботу Встречи стыкового матча за выход в мировую группу Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана, которые должен был сегодня начаться в Москве на кортах Национального теннисного центра имени Хауна Антонио Самаранча, из-за дождя перенесены на субботу, об этом Sovsport.ru сообщил капитан российской команды Шамиль Тарпищев.

Кузнецов – Недовесов. Онлайн Сегодня Sovsport.ru проводит текстовую трансляцию матча стыкового раунда Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана. Поединок начнется с противостояния Андрей Кузнецов (Россия) – Александр Недовесов (Казахстан).

Донской о матче с Кукушкиным: Я обожаю брать реванши. Это моя тема Российский теннисист Евгений Донской в преддверии матча с Казахстаном в рамках Кубка Дэвиса поделился своими ожиданиями.

Донской – Кукушкин. Начало текстовой трансляции в 12:00 Сегодня Sovsport.ru проводит текстовую трансляцию матча стыкового раунда Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана. Вторыми на корт выйдут россиянин Евгений Донской и представитель Казахстана Михаил Кукушкин.

Маррэй и Дель Потро откроют полуфинал Кубка Дэвиса Великобритания – Аргентина В Глазго состоялась жеребьевка полуфинального матча Кубка Дэвиса между сборными Великобритании и Аргентины.

Шамиль Тарпищев: Матч со сборной Казахстана пройдет при любой погоде Капитан сборной России Шамиль Тарпищев заявил, что стыковая встреча за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса против команды Казахстана пройдет в Национальном теннисном центре имени Хуана Антонио Самаранча в Москве вне зависимости от погодных условий.

Кузнецов и Недовесов откроют матч Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана Андрей Кузнецов и Александр Недовесов встретятся в первом поединке стыкового матча за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана. Это стало известно после прошедшей в четверг утром жеребьевки.

«Москва для меня – чужой город» Лидер сборной Казахстана Михаил Кукушкин – о смене спортивного гражданства и своих чувствах перед матчем против России.

«Нам дали три банана на десять человек!» Чем еще была недовольна сборная Казахстана, которая приехала в Москву для участия в матче Кубка Дэвиса.

Шамиль Тарпищев: Победа над Казахстаном в Кубке Дэвиса не является самоцелью Капитан сборной России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями в преддверии матча с Казахстаном в рамках плей-офф Мировой лиги Кубка Дэвиса.

Кузнецов, Донской, Кравчук и Рублев сыграют со сборной Казахстана в Кубке Дэвиса Как сообщает официальный сайт ФТР, тренерский штаб сборной России определился с составом национальной команды на матч плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса со сборной Казахстана.

Шамиль Тарпищев: Казахстан – это хороший жребий Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает хорошим результат жеребьевки раунда плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса, по итогам которой россиянам в соперники досталась сборная Казахстана.

За выход в Мировую группу Кубка Дэвиса Россия сыграет с Казахстаном Мужская сборная России по теннису сыграет с командой Казахстана за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса.

Шамиль Тарпищев: Если сентябрьский матч Кубка Дэвиса будет домашним, то сыграем в Москве Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что сборная России сыграет в стыковом матче за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса на корте Национальном теннисном центре в Москве в случае, если жребий выберет россиян хозяевами.

Великобритания вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, обыграв Сербию Матч 1/4 финала мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Сербии и Великобритании завершился победой британцев. Счет в матче стал 3:1, пятый матч уже не будет иметь значения для исхода противостояния.

Франция вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, обыграв Чехию Матч 1/4 финала мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Чехии и Франции завершился победой французов. Счет в матче стал 3:1, пятый матч уже не будет иметь значения для исхода противостояния.

Аргентина вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, обыграв Италию Матч 1/4 финала мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Италии и Аргентины завершился победой аргентинцев. Счет в матче стал 3:1, пятый матч уже не будет иметь значения для исхода противостояния.

Карацев уступил Мидделкоопу в матче Кубка Дэвиса Россия – Голландия Пятый матч в рамках поединка Кубка Дэвиса Россия – Голландия между Асланом Карацевым и Матве Мидделкоопом завершился победой голландского теннисиста. Итоговый счет матча – 4:6, 6:1, 6:4 в пользу Мидделкоопа.

Кравчук принес России четвертое очко в матче с голландцами в Кубке Дэвиса Россиянин Константин Кравчук переиграл голландца Робина Хаазе в четвертой встрече матча Кубка Дэвиса.