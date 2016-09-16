Станимир Стойлов: Мы дважды сделали подарки АПОЭЛу, это недопустимо
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тренер «Астаны» Станимир Стойлов поделился впечатлениями после матча с кипрским
АПОЭЛом в Лиге Европы. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2.
«Сегодня была тяжелая игра. Думаю, что в первом тайме наш план работал, и мы забили гол, использовав свой шанс. Во втором тайме мы надеялись поймать соперника на контратаке. К сожалению, это не получилось. Мы дважды ошиблись и сделали подарки АПОЭЛу, что недопустимо, когда ты играешь в Европе. Матчи в еврокубках требуют максимальной концентрации.
Планировали, что два наших нападающих будут цепляться за мячи. И это у нас получалось, мы открыли счет, у Кабананги был шанс. Но во втором тайме Кабананга получил повреждение, Деспотович тоже немного потерял в скорости. Таким образом, игра в атаке не получалась», - цитирует Стойлова Sports.kz.
Лига Европы
Группа В
1-й тур
Матч
Голы
Максимович 45 (0:1). Винициус 75 (1:1). де Камарго 87 (2:1).
Состав
АПОЭЛ: Ватерман, Миланов, Карлао, Астиц, Лаго, Мораиш, Эфрем (де Камарго, 70), Орланди (Бертольо, 56), Винициус, Сотириу, Янниотас (Вандер, 78)
Астана: Эрич, Бейсебеков, Шомко, Шитов, Малый, Максимович, Мужиков (Тагыберген, 77), Аничич, Каньяс, Кабананга (Нусербаев, 70), Деспотович (Твумаси, 57)
Предупреждения:
Мораиш, 61; Винициус, 63; Вандер, 90 - Каньяс, 29; Шомко, 33; Нусербаев, 70; Мужиков, 72; Тагыберген, 85; Шитов, 90
Судья:
Александр Ставрев (Македония)
Место и дата
15 сентября 20:00, ГСП, Онлайн-трансляция