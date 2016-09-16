Станимир Стойлов: Мы дважды сделали подарки АПОЭЛу, это недопустимо

Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов поделился впечатлениями после матча с кипрским АПОЭЛом в Лиге Европы. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2.

«Сегодня была тяжелая игра. Думаю, что в первом тайме наш план работал, и мы забили гол, использовав свой шанс. Во втором тайме мы надеялись поймать соперника на контратаке. К сожалению, это не получилось. Мы дважды ошиблись и сделали подарки АПОЭЛу, что недопустимо, когда ты играешь в Европе. Матчи в еврокубках требуют максимальной концентрации.

Планировали, что два наших нападающих будут цепляться за мячи. И это у нас получалось, мы открыли счет, у Кабананги был шанс. Но во втором тайме Кабананга получил повреждение, Деспотович тоже немного потерял в скорости. Таким образом, игра в атаке не получалась», - цитирует Стойлова Sports.kz.

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