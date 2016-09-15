КХЛ дисквалифицировала президента «Медвешчака» за долги перед игроками

КХЛ дисквалифицировала президента «Медвешчака» Дамира Гояновича за долги перед игроками по зарплате.

«Задолженность ХК «Медвешчак» перед игроками составляет 7,2 миллиона рублей. Клуб в срок до 15 сентября 2016 года не погасил задолженность по заработной плате и не предоставил лиге график выплат, согласованный с игроками.

В связи с этим КХЛ приняла решение с 15 сентября наложить спортивную корпоративную дисквалификацию на президента ХК «Медвешчак» Дамира Гояновича», – приводит «Р-Спорт» сообщение пресс-службы КХЛ.

Напомним, в начале сентября президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что трансферная деятельность трех клубов заморожена из-за долгов по премиальным перед хоккеистами. В пятницу стало известно о том, что запрет на дозаявку игроков снят с «Адмирала» и «Сочи».