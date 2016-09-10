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Себастьян Феттель: «Мерседес» - фаворит Гран-при Сингапура

Максим Кравченко
Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот команды «Феррари» Себастьян Феттель поделился ожиданиями от Гран-при Сингапура. Соревнования пройдут с 16 по 18 сентября.

«В прошлом году трасса отлично нам подходила. В этом сезоне мы выступаем на доработанном автомобиле прошлого года, поэтому у нас тоже не должно возникнуть никаких проблем. То, что у «Мерседеса» в 2015-м были сложности на этой трассе, не значит, что в этом году все повторится.

Они – фавориты, но если вдруг что-то случится, все остальные с радостью схватятся за предоставленную возможность.На этой трассе возможны разные случайности, поэтому шанс может выпасть всегда. К примеру, ты можешь стартовать пятым, а к первому повороту четверо ребят впереди тебя столкнутся между собой. Вероятность такого расклада не слишком велика, но она есть», - цитирует Феттеля Autosport.

Себастьян Феттель занимает четвертое место в чемпионате, имея в активе 143 очка. 

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