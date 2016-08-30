Андрей Кириленко: Хотелось бы видеть обе сборные в числе призеров Евробаскета

Президент РФБ Андрей Кириленко рассчитывает, что мужская и женская сборные России попадут в число призеров чемпионата Европы.

«Конечно, мне бы хотелось видеть обе команды в числе призеров. Мужской сборной будет тяжелее, потому что все-таки мы пока еще не в когорте топовых команд.

Но мне бы хотелось в любом случае, чтобы с командами-середнячками мы играли уже уверенно. На прошлом чемпионате Европы, как вы помните, мы с ними частенько «барахтались». Мне хочется, чтобы мы уверенно их побеждали, показывали превосходство с первых минут», – приводит «Р-Спорт» слова Кириленко.

Напомним, женский Евробаскет-2017 пройдет 16-27 июня в Чехии, мужской – 31 августа – 17 сентября в Румынии, Финляндии, Израиле и Турции.