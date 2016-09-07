Минниханов и Мутко открыли бассейн «Олимпиец» в Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов, министр спорта республики Владимир Леонов, министр спорта РФ Виталий Мутко и исполнительный директор Международной федерации плавания (FINA) Корнел Маркулеску открыли крытый плавательный бассейн «Олимпиец» в Казани.

- Поздравляю с открытием блестящего центра. Казань демонстрирует высокие темпы развития спорта, и это дает свои плоды. Казань стала визитной карточкой России. Казань вышла на пятое место в сборной России по представительству спортсменов в команде. Надеюсь, в этом бассейне мы вырастим спортсменов мирового уровня, - цитирует Мутко «Р-Спорт».

Бассейн «Олимпиец» является наследием чемпионата мира по водным видам спорта, который прошел в Казани в 2015 году.