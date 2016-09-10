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Кими Райкконен: Мы хотим бороться за победу

Максим Кравченко
Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот команды «Феррари» Кими Райкконен поделился ожиданиями от Гран-при Сингапура. Соревнования пройдут с 16 по 18 сентября.

«Я не сомневаюсь, что мы всё делаем правильно. На нас трудятся отличные специалисты, а атмосфера в команде всегда приятная. Только нам немного не хватает скорости.

Мы всегда выжимаем все из автомобиля, однако нам надо бы просто прибавить по всем фронтам, чтобы стать быстрее. Мы видим, какой результат показывает каждая команда в зависимости от трассы.

Однако мы все равно хотим бороться за победу вне зависимости от трассы и условий. Это наша цель, для достижения которой нужно стать немного быстрее», - цитирует Райкконена Autosport.

Кими Райкконен занимает пятое место в чемпионате, имея в активе 136 очков.

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