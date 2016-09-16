Александр Бубнов: «Оренбург» не сможет сдержать натиск нападения «Спартака»
Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч седьмого тура РФПЛ «Оренбург» - «Спартак».
- «Спартак» – явный фаворит в этом споре. «Оренбург», безусловно, подойдет к игре настроенным до предела, постарается максимально четко действовать в обороне, но вряд ли дебютанту удастся сдержать натиск значительно превосходящего в классе нападения красно-белых. Прогноз - 2:0 в пользу «Спартака», - цитирует Бубнова Sportbox.
Напомним, что матч состоится сегодня в 17:00 мск. После шести туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, «Оренбург» занимает 15-е место, в активе команды четыре очка.
Матч
Состав
Оренбург: Абакумов, Ойеволе, Полуяхтов, Андреев, Ефремов, Малых, Афонин, Воробьёв, Георгиев, Нехайчик, Прудников
Спартак: Ребров, Ещенко, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Фернандо, Зобнин, Ромуло, Промес, Ананидзе, Зе Луиш
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
16 сентября 17:00, Газовик, Текстовая трансляция