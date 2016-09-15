Сергей Бобровский: Знарок живет раздевалкой

Голкипер сборной России Сергей Бобровский перед Кубком мира рассказал заокеанской прессе о главном тренере команды Олеге Знарке.

– Я всегда иду от игры к игре, фокусируюсь на них, – приводит слова Бобровского официальный сайт ФХР. – Сейчас, впрочем, сфокусирован на интервью. Но матч со шведами в воскресенье держу в голове.

– Каков из себя ваш главный тренер Олег Знарок?

– Он из тех тренеров, что создают в команде отличную атмосферу. Он делает из ничем не связанных игроков единый коллектив. Он живет раздевалкой.

– Имеете ли вы в виду, что он ведет себя как игрок?

– Да. Но при этом он знает, когда можно пошутить, заставив всех посмеяться, а когда настроить всех на серьезный лад, разбирая конкретные моменты, детали. Знает, как подтолкнуть человека к развитию, достижениям.

– Насколько велика разница между Кубком мира и Олимпиадой в плане давления?

– Все турниры отличаются друг от друга, их нельзя сравнивать. Давление тоже отличается. Да что там – каждый матч отличен от другого, но к каждому нужно быть полностью готовым. Безусловно, это очень приятно и почетно, что тренер предоставляет мне шанс начать турнир. В то же время это накладывает большие обязательства, ответственность перед ребятами, перед командой. И, я думаю, это очень интересно, хороший вызов, лучшие игроки планеты играют против тебя.

Кубок мира пройдет с 17 сентября по 1 октября. На групповом этапе Россия сыграет в группе B со Швецией (18 сентября), командой Северной Америки (19 сентября) и Финляндией (22 сентября).