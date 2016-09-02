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Эдуард Занковец: «Барыс» умеет играть в родных стенах

Игорь Сарычев
Источник:  ХК «Барыс»Комментарии

Главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец поделился ожиданиями от ближайших матчей регулярного чемпионата КХЛ, в которых казахский клуб сыграет против СКА, «Северстали» и ЦСКА.

- Соперники, безусловно, хорошие. СКА и ЦСКА – лидеры западной конференции. Но наша команда умеет играть в родных стенах, я думаю, что это даже будет дополнительным стимулом – противостоять таким командам. Однако и к «Северстали» ни в коем случае нельзя относится как-то по-другому.

За исключением нескольких топ-клубов, все остальные в лиге – примерно одинаковы по силам – каждый может выиграть у каждого или отобрать очки. Поэтому ко всем соперникам надо относиться одинаково уважительно, и к каждому матчу подходить со стопроцентной готовностью, - сказал Занковец в интервью официальному сайту «Барыса».

Напомним, 16 сентября «Барыс» начнет трехматчевую домашнюю серию игрой против СКА. Начало встречи в 16:30, Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча.

Через два дня клуб из Астаны встретится с «Северсталю», а 20 числа сыграет с ЦСКА.

В турнирной таблице Западной конференции московские армейцы лидируют с 24 очками, петербуржцы идут на второй строчке, имея на семь очков меньше, череповчане расположились на 13 месте с пятью очками. «Барыс» на Востоке занимает последнюю позицию с четырьмя очками.

Матч

Барыс - СКА - 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)

1-й период

Голы:

Старченко (Рымарев), 1:52 (1:0 - бол.). Войнов (Ковальчук), 3:31 (1:1 - бол.). Даллмэн (Боченски), 4:07 (2:1 - бол.). Баркер (Боченски), 8:19 (3:1).

Место и дата

16 сентября 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция

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