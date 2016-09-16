Александр Кокорин: «Зенит» был сильнее «Маккаби» по игре и проигрывал с разницей в три мяча не по делу

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин оценил игру сине-бело-голубых в матче группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» (4:3).

- Отыграться со счета 0:3 минут за 10-15 – с этим можно только поздравить команду. Большие молодцы, что выиграли матч. Даже не вспомню, когда такое вообще было. Мы верили, что можем отыграться. Тяжелая была игра, пропустили голы несправедливые. Не то, что несправедливые, но этот счет не в нашу пользу был вызван нашими собственными ошибками.

Наша команда была сильнее по игре и проигрывала с такой разницей не по делу. Но забили голы и показали, кто что должен был показать. В раздевалке после матча Луческу был расстроен тем, что мы пропустили три гола, - приводит слова Кокорина официальный сайт «Зенита».

Напомним, сине-бело-голубые в Израиле обыграли «Маккаби» со счетом 4:3. По ходу встречи команда из Тель-Авива вела 3:0. Дубль сделал Харис Медуньянин, еще один мяч в ворота Юрия Лодыгина забил Видар Кьяртанссон. Начиная с 77-й минуты, петербуржцы забили четыре мяча подряд, их авторами стали Александр Кокорин, Жозе Маурисио, Жулиано и Лука Джорджевич.

С 81-й минуты «Маккаби» играл вдесятером после удаления Элиазера Даси.

Команды выступают в группе D, куда еще попали АЗ и «Дандолк». Голландская и ирландская команды завершили очный матч ничьей 1:1. 29 сентября «Зенит» примет АЗ в Санкт-Петербурге, а «Дандолк» сыграет в Дублине с «Маккаби».

19 сентября подопечные Мирчи Луческу в матче седьмого тура Премьер-лиги встретятся дома с «Рубином».