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Суд приговорил брата Месси к общественным работам за незаконное хранение оружия

Максим Кравченко
Источник:  MarcaКомментарии

Старший брат форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси Матиас был наказан за незаконное хранение оружия. Суд постановил, что нарушитель будет выполнять общественные работы.

Как сообщает Marca, Матиас Месси обязан  четыре часа в неделю безвозмездно проводить тренировки и обучать футболу в местном футбольном клубе в Росарио на протяжении года. Кроме того, 34-летний нарушитель не имеет права употреблять алкоголь и наркотики.  Суд также обязал его заплатить 8000 песо штрафа (более 500 долларов).

Напомним, что и сам Лионель Месси имеет проблемы с законом. Он был приговорен к 21 месяцу тюрьмы за уклонение от уплаты налогов. Впрочем, он не будет отбывать заключение – по испанским законам срок менее двух лет не обязательно отбывать в тюрьме. Это не распространяется на тех, кто уже привлекался к уголовной ответственности.

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