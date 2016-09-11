Бой Веласкес - Вердум может состояться 30 декабря

Эдуард Островский: Кубок мира 2016 года в Анапе станет «селекцией» перед чемпионатом мира и Европы

«Предстоящий Кубок мира по кикбоксингу World Cup Diamond/kickboxing WAKO, который пройдет с 21 по 26 сентября под Анапой, станет своеобразной «селекцией» перед чемпионатом мира и Европы. Об этом рассказал в интервью старший тренер сборной России по кикбоксингу в разделе лайт-контакт, заслуженный тренер России, судья международной категории Эдуард Островский.