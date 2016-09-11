Бой Веласкес - Вердум может состояться 30 декабря
На турнире UFC 207 может состояться бой двух тяжеловесов, которые ранее являлись чемпионами организации.
Американец мексиканского происхождения Кейн Веласкес должен провести поединок против бразильца Фабрисио Вердума 30 декабря.
Оба спортсмена получили предложения, но официально бой еще не анонсирован.
Напомним, что Веласкес 13 июня проиграл Вердуму титул чемпиона UFC. Действующим чемпионом организации в тяжелом весе является американец Стипе Миочич, который в минувшие выходные провел первую защиту титула, нокаутировав в первом раунде голландца Алистара Оверима.
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