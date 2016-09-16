Игорь Шалимов: Доволен самоотдачей футболистов «Краснодара»

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал победу своих подопечных над «Зальцбургом» (1:0) в матче первого тура группового раунда Лиги Европы.

- Получилось сложно в связи с тем, что концовку мы провели вдесятером. Пришлось, скажем так, отбиваться, что, в принципе, нормально для выездной игры. Хотя в концовке несколько раз выходили в атаку за счет передач на Смолова. Первый тайм, в целом, был неплохой, так как мы ничего не дали создать сопернику, что радует. Считаю, что в плане игры в обороне сыграли нормально, с небольшими погрешностями отдельных футболистов. Команда неплохо сыграла в атаке – были и хорошие моменты, и не очень. Будем работать. В целом доволен результатом, доволен тем, как ребята сыграли в плане характера, самоотдачи, терпения, что в таких матчах очень важно, - цитирует Шалимова официальный сайт «Краснодара».

Напомним, что единственный гол в матче на 37-й минуте первого тайма забил Жоазиньо с передачи Артура Енджейчика. В следующем матче Лиги Европы «горожане» 29 сентября примут на своем стадионе «Ниццу», а «Зальцбург в этот же день сыграет в Германии с «Шальке».