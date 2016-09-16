Игорь Шалимов: Доволен самоотдачей футболистов «Краснодара»
Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал победу своих подопечных над «Зальцбургом» (1:0) в матче первого тура группового раунда Лиги Европы.
- Получилось сложно в связи с тем, что концовку мы провели вдесятером. Пришлось, скажем так, отбиваться, что, в принципе, нормально для выездной игры. Хотя в концовке несколько раз выходили в атаку за счет передач на Смолова. Первый тайм, в целом, был неплохой, так как мы ничего не дали создать сопернику, что радует. Считаю, что в плане игры в обороне сыграли нормально, с небольшими погрешностями отдельных футболистов. Команда неплохо сыграла в атаке – были и хорошие моменты, и не очень. Будем работать. В целом доволен результатом, доволен тем, как ребята сыграли в плане характера, самоотдачи, терпения, что в таких матчах очень важно, - цитирует Шалимова официальный сайт «Краснодара».
Напомним, что единственный гол в матче на 37-й минуте первого тайма забил Жоазиньо с передачи Артура Енджейчика. В следующем матче Лиги Европы «горожане» 29 сентября примут на своем стадионе «Ниццу», а «Зальцбург в этот же день сыграет в Германии с «Шальке».
Матч
Зальцбург - Краснодар - 0:1 (0:1)
Голы
Жоаозиньо 37 (0:1).
Состав
Зальцбург: Вальке, Миранда, Юпамекано, Чалета-Чар, Ульмер, Уисдом (Лайнер, 30, Вандерсон, 80), Самассеку (Даббур, 73), Минамино, Лазаро, Бериша, Сориано
Краснодар: Крицюк, Гранквист, Налдо, Енджейчик, Ахмедов (Газинский, 62), Эбуэ Куасси, Подберёзкин (Лаборде, 60), Петров, Каборе, Жоаозиньо (Калешин, 74), Смолов
Предупреждения:
Самассеку, 67; Сориано, 90 - Петров, 47; Каборе, 51; Лаборде, 85
Удаления:
нет - Петров, 70
Судья:
Мирослав Зелинка (Чехия)
Место и дата
15 сентября 22:05, Зальцбург Арена, Текстовая трансляция