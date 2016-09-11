Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейРоссия2 : 3 ОТКанада
ХоккейВитязь5 : 2Спартак
ФутболМаккаби Тель-Авив3 : 4Зенит
ФутболКоньяспор0 : 1Шахтер
ФутболИнтер0 : 2Хапоэль Б-Ш
ХоккейДинамо Москва1 : 2ХК Сочи
ФутболФейеноорд1 : 0Манчестер Юнайтед
ФутболЗальцбург0 : 1Краснодар
ФутболСаутгемптон3 : 0Спарта
ФутболПанатинаикос1 : 2Аякс
ХоккейБарыс3 : 1СКА
ХоккейАвтомобилист- : -ЦСКА
ФутболКёльн- : -Фрайбург
ФутболСампдория- : -Милан
ФутболОренбург- : -Спартак
ХоккейЛокомотив- : -Торпедо
ФутболКан- : -ПСЖ
ФутболЧелси- : -Ливерпуль
ТеннисКузнецов- : -Недовесов
ТеннисКравчук/Рублев- : -Голубев/Недовесов
ФутболТамбов- : -Зенит-2
ФутболСпартак-2- : -Спартак-Нальчик
ФутболУрал- : -Анжи
ТеннисДонской- : -Кукушкин
ФутболТомь- : -Арсенал Тула
Формула-1Гран-при Сингапура. Квалификация
ХоккейЙокерит- : -Авангард
ХоккейСпартак- : -Динамо Москва

Соннен подписал контракт с Bellator и хочет провести бой с Емельяненко

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Комментарии

Известный американский боец смешанного стиля Чел Соннен, экс-претендент на пояс чемпиона UFC в нескольких весовых категориях, подписал контракт с организацией Bellator. Об этом сообщает Mmajunkie.com.

«Я не собираюсь завершать карьеру. Никто не укроется от опасности», - сказал Соннен.

Глава Bellator Скотт Кокер заявил, что Соннен хотел бы провести бой с Тито Ортизом, Федором Емельяненко и Рори Макдональдом.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Эдуард Островский: Кубок мира 2016 года в Анапе станет «селекцией» перед чемпионатом мира и Европы«Предстоящий Кубок мира по кикбоксингу World Cup Diamond/kickboxing WAKO, который пройдет с 21 по 26 сентября под Анапой, станет своеобразной «селекцией» перед чемпионатом мира и Европы. Об этом рассказал в интервью старший тренер сборной России по кикбоксингу в разделе лайт-контакт, заслуженный тренер России, судья международной категории Эдуард Островский.Мохнаткин - Мальдонадо и другие бои турнира Fight Nights 52Промоутерская компания Fight Nights Global 1 октября в Нижневартовске проведет свой 52 турнир по смешанным единоборствам.Янькова и Артеага не уложились в весовой лимит перед турниром Bellator 161Янькова и Артеага не уложились в весовой лимит перед турниром Bellator 161В субботу рано утром по московскому времени пройдет турнир Bellator 161, в главном поединке которого Тони Джонсон сразится против Чейка Конго.Бой Веласкес - Вердум может состояться 30 декабряНа турнире UFC 207 состоится бой двух тяжеловесов, которые ранее являлись чемпионами организации.Амосов проведет бой против Тоуари 29 октября в Краснодаре3-кратный чемпион мира по боевому самбо Ярослав Амосов проведет бой с Салимом Тоуари из Польши. На кону противостояния будет стоять титул чемпиона в полусреднем весе, которым владеет Амосов.Гольцов провел урок в лагере «Артек»Чемпион России и Европы по боевому самбо, чемпион мира по смешанным единоборствам Денис «Русский богатырь» Гольцов провел показательный урок самбо для юных школьников.W5. Возвращение «Мастера нокаута» и кровавый бой тяжеловесовW5. Возвращение «Мастера нокаута» и кровавый бой тяжеловесовОбзор турнира, в котором синтаксис и пунктуация перемежаются треском ребер бойцов, принимавших фантастические удары в корпус.Сергей Харитонов: Вандерлей победит Емельяненко, если только наестся химикатов. Он не соперник ФедоруИзвестный российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов прокомментировал информацию, согласно которой Федор Емельяненко может провести поединок с 40-летним Вандерлеем Сильвой из Бразилии 31 декабря.Благодаря средствам, вырученным от билетов на ACB 45, будет дано начало новому виду параспорта в Санкт-Петербурге17 сентября одна из крупнейших российских ММА организаций, лига ACB, вновь порадует петербургских болельщиков множеством отменных боев с участием российских и зарубежных спортсменов.Результаты турнира W5 European league в Зволене4 нокаута в 11 поединках и грандиозные противостояния в средней и тяжелых весовых категориях потрясли гостей турнира W5, прошедшего в игорном доме «Rebuy Stars», Зволен, Словакия.Татьяна Щетинина: Первенство России по ММА показало свою актуальность и интерес к ММАВ Великих Луках прошло Первенство России по смешанному боевому единоборству ММА среди юношей 16–17 лет. В соревнованиях приняли участие 96 спортсменов из 26 регионов регионов России.Емельяненко может провести бой с Вандерлеем Силвой из БразилииБоец смешанного стиля Федор Емельяненко получил предложение провести свой следующий поединок в Японии. Об этом изданию «Известия» сообщил источник, близкий к окружению российского спортсмена.Хорват Трухан заменит Егорова в полуфинале Гран-при Fight NightsПредставитель команды Industrials Игорь Егоров получил травму и был вынужден отказаться от участия в розыгрыше Гран-при.Абдулманап Нурмагомедов: Павлович - Гелегаев - это бой за звание лучшего молодого тяжа РоссииЗаслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов поделился мнением о главном поединке Fight Nights Global 51 в Дагестане между Сергеем Павловичем и Ахмадшейхом Гелегаевым.Руслан Магомедов подхватил стафилококковую инфекцию и выбыл с турнира UFC 204Российский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Руслан Магомедов (14 побед, 1 поражение) не выступит на турнире UFC 204 (8 октября, Манчестер) в поединке против голландца Стефана Штруве (27 побед, 8 поражений).Поединок Миочич - Оверим признан лучшим на турнире UFC 203 в КливлендеСегодня в Кливленде состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 203.Начинающий боец «задушил» известного рестлера. Итоги турнира UFC 203Начинающий боец «задушил» известного рестлера. Итоги турнира UFC 203Фиаско известного рестлера в ММА, победа Фабрисио Ваердума в реванше против Трэвиса Брауна и титульный бой в тяжелом весеМиочич нокаутировал Оверима и защитил титул чемпиона UFCАмериканский боец смешанного стиля Стипе Миочич сохранил звание сильнейшего тяжеловеса UFC.Вердум победил Брауна на турнире UFC 203Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердум победил американца Трэвиса Брауна на турнире UFC 203, который состоялся в Кливленде.Галл победил известного рестлера в первом раунде на турнире UFC 20324-летний Микки Галл в первом раунде на турнире UFC 203 победил известного 37-летнего рестлера Фила Брукса по прозвищу Си-Эм Панк.

Федор Емельяненко
Федор Емельяненковсе новости
Bellator
Bellatorвсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства

Cпецпредложения