Соннен подписал контракт с Bellator и хочет провести бой с Емельяненко
Известный американский боец смешанного стиля Чел Соннен, экс-претендент на пояс чемпиона UFC в нескольких весовых категориях, подписал контракт с организацией Bellator. Об этом сообщает Mmajunkie.com.
«Я не собираюсь завершать карьеру. Никто не укроется от опасности», - сказал Соннен.
Глава Bellator Скотт Кокер заявил, что Соннен хотел бы провести бой с Тито Ортизом, Федором Емельяненко и Рори Макдональдом.
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