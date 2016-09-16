Алексей Папин: Хочу боксировать с более серьезными соперниками

Перспективный боксер Алексей Папин рассказал о самом ярком нокауте в карьере, желании драться с сильными соперниками и работе с тренером Андреем Ивичуком.

- Расскажите, как вы готовили нокаутирующий удар уже в первом раунде.

- Я сам не успел ничего понять. Настраивался на всю длинную дистанцию, рассчитывал побоксировать как минимум два-три раунда, поэтому не предпринимал особых мер, чтобы завершить бой нокаутом в первом раунде. Подходил, поддавливал, но не наносил много ударов. Но получилось так, что соперник открылся, а я вовремя выкинул удар.

- Можете назвать этот нокаут самым ярким в вашей боксерской карьере?

- Именно в боксёрской, да. Но в кикбоксёрском прошлом у меня были и более эффектные нокауты. По правде я не доволен, что не дали продолжить бой. Я думаю, что можно было ещё побоксировать, но тренер соперника выкинул полотенце. Такое уж решение они приняли.

- Вы тренируетесь под руководством тренера Андрея Ивичука, также известного по работе с бойцами ММА. Что полезного вам дал этот специалист?

- К этому наставнику я перешёл чуть больше года назад и готовился под его руководством ещё в кикбоксинге. Он сам базовый боксёр и, когда я попал к нему, понял, что до этого занимался физкультурой. Он профессионал своего дела с грамотным и серьёзным подходом. Дело в том, что этот тренер способен понятно объяснить, что для чего и в какой момент делается. К каждому сопернику он предлагает определённую тактику ведения боя, которой я стараюсь придерживаться. В этот раз, правда, всё оказалось проще и быстрее.





