Рене Вайлер: «Андерлехт» провел хороший матч, но не все было идеально

Главный тренер «Андерлехта» Рене Вайлер поделился впечатлениями после матча против «Габалы» в Лиге Европы. Напомним, что его команда победила со счетом 3:1.

«Мы провели хороший матч, сделав необходимое, хотя не все было идеально. После того, как соперник сравнял счет, у нас возникли некоторые трудности. Но в итоге нам удалось взять контроль в игре, и мы создали несколько моментов.

Мы победили заслуженно. Должен признать, что в первом тайме мы давали сопернику слишком много возможностей. Пока еще в начале сезона, и в команде было много изменений, что сказывается», - цитирует Вайлера azerisport.

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