Рене Вайлер: «Андерлехт» провел хороший матч, но не все было идеально
Главный тренер «Андерлехта»
Рене Вайлер поделился впечатлениями после матча против «Габалы» в Лиге Европы.
Напомним, что его команда победила со счетом 3:1.
«Мы провели хороший матч, сделав необходимое, хотя не все было идеально. После того, как соперник сравнял счет, у нас возникли некоторые трудности. Но в итоге нам удалось взять контроль в игре, и мы создали несколько моментов.
Мы победили заслуженно. Должен признать, что в первом тайме мы давали сопернику слишком много возможностей. Пока еще в начале сезона, и в команде было много изменений, что сказывается», - цитирует Вайлера azerisport.
Лига Европы
Группа С
1-й тур
Матч
Андерлехт - Габала - 3:1 (2:1)
Голы
Теодорчик 14 (1:0). Дабо 20 (1:1). Рафаэл 41 (2:1 - автогол). Капель 77 (3:1).
Состав
Андерлехт: Руф, Спайич, Нюйтинк, Мбоджи, Дендонкер, Тьелеманс (Баджи, 18), Станчу, Ханни, Ачимпонг, Теодорчик (Харбауи, 80), Чипчу (Капель, 73)
Габала: Безотосный, Вернидуб (Франжич, 59), Рикардиньо, Станкович, Рафаэл, Мирзабеков, Садигов, Озобич, Гурбанов (Маммадов, 46), Зенев (Эйюбов, 90), Дабо
Предупреждения:
Спайич, 56 - Рикардиньо, 81; Маммадов, 84
Судья:
Гаральд Ленер (Австрия)
Место и дата
15 сентября 20:00, Констант Ванден Сток, Онлайн-трансляция