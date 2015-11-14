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Рахим Чахкиев: Цель - бороться за титул

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Мир бокса»Комментарии

Российский боксер первого тяжелого веса Рахим Чахкиев рассказал о победе над Алехандро Эмилио Валори и желании вернуться в гонку за чемпионским титулом.

- Какие впечатления у вас остались от короткого и стремительного боя с Валори?
- Очень хорошие, потому что у меня получилось выполнить всё, что запланировал. Я знал, что должен больше работать по животу, но на нокаут не настраивался. Всё получилось само собой. Перед боем у меня было небольшое недомогание. Я простыл, но это не сбило мой психологический настрой. Я очень рад, что победил досрочно и бой не продлился все десять раундов, иначе бы имунная система полетела бы ко всем чертям. Спортивная форма у меня была хорошая, я прошёл отличную подготовку к бою.

- Как оцените действия аргентинца?
- Этот соперник не доставил для меня больших неудобств. Уверен, что этот бой стал для меня хорошей пробой и символическим стартом к следующим выступлениям, где у меня есть желание и силы подойти в лучшей форме без травм и болезней. Мой цель со следующего боя начать бороться за титульный бой.

- Когда планируете вернуться к активным тренировкам и провести следующий поединок?
- Это зависит от сроков следующего шоу компании «Мир бокса». Скорее всего это будет ноябрь или декабрь. Я хочу провести бой на турнире в конце года, поэтому скоро намерен приступить к тренировкам, чтобы подойти к нему в оптимальной форме. Я намерен попытаться вернуть себе утраченные позиции и завоевать какой-нибудь титул. Есть для этого хорошие предпосылки, задатки и большой опыт. Главное грамотно подойти к решающему бою, но загадывать пока не хочу. 

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