Бывший футболист «Локомотива» Тигорев завершил карьеру

Бывший футболист «Локомотива» и сборной Белоруссии Ян Тигорев рассказал, почему решил закончить карьеру.

- Решение закончить карьеру вызревало не один день и далось несложно. Все же в последние два года постоянно случались травмы. Выпал на месяц - вылечился, провел пару-тройку игр - снова повреждение. И так по кругу. После каждого случая казалось, что теперь-то всё наладилось. Но травмы шли не переставая. По накопительной системе…После апрельской травмы решил, что, наверное, с меня хватит. Пришёл в раздевалку, про себя ухмыльнулся и махнул на всё рукой. Ведь немало времени прошло в тщетных попытках вернуться в норму. За эти годы у меня не было какой-то серьёзной травмы, после которой пришлось бы восстанавливаться полгода или год, - цитирует Тигорева «Прессбол».

Напомним, что 32-летний Тигорев выступал за «Локомотив» с 2012 по 2015 годы и провел за железнодорожников 33 матча.