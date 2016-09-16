Йосси Бенаюн: Гол «Зенита» со свободного был шоком для «Маккаби»

Полузащитник «Маккаби» Йосси Бенаюн поделился впечатлениями от матча Лиги Европы против «Зенита» (3:4).



- Это поражение трудно переварить. Мы играли хорошо и лидировали, три очка были в наших руках, но это футбол, иногда что-то случается в нашу пользу, а иногда - против нас. Мы играли против большой команды, которой дали шанс вернуться в игру. «Маккаби» чувствовал себя хорошо как в атаке, так и в обороне. Мы держали мяч, хотели спокойно довести матч до конца, но для этого нужно было сделать больше. Когда ошибаешься на таком уровне – расплачиваешься за это.



Гол «Зенита» со свободного? Он был шоком для команды: сначала остались вдесятером, потом разрыв в счете сократился до одного мяча. Оказавшись под давлением, мы должны были остановить его, но этого не произошло, хоть мы и были готовы к противостоянию с соперником, который на бумаге гораздо лучше нас, - приводит слова Бенаюна официальный сайт «Маккаби».



Напомним, сине-бело-голубые в Израиле обыграли «Маккаби» со счетом 4:3. По ходу встречи команда из Тель-Авива вела 3:0. Дубль сделал Харис Медуньянин, еще один мяч в ворота Юрия Лодыгина забил Видар Кьяртанссон. Начиная с 77-й минуты, петербуржцы забили четыре мяча подряд, их авторами стали Александр Кокорин, Жозе Маурисио, Жулиано и Лука Джорджевич.

С 81-й минуты «Маккаби» играл вдесятером после удаления Элиазера Даси.

Команды выступают в группе D, куда еще попали АЗ и «Дандолк». Голландская и ирландская команды завершили очный матч ничьей 1:1. 29 сентября «Зенит» примет АЗ в Санкт-Петербурге, а «Дандолк» сыграет в Дублине с «Маккаби».

19 сентября подопечные Мирчи Луческу в матче седьмого тура Премьер-лиги встретятся дома с «Рубином».