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Монтелла может не выпустить Бакку в сегодняшнем матче с «Сампдорией»

Максим Кравченко
Источник:  Gazzetta dello SportКомментарии

Нападающий «Милана» Карлос Бакка, вероятно, не сыграет сегодня в матче четвертого тура чемпионата Италии против «Сампдории». У него конфликт с главным тренером Винченцо Монтеллой.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Монтелла не выпустит Бакку в сегодняшней игре. Он хочет показать колумбийскому форварду, что в его команде нет неприкосновенных.

Ранее Бакка пожаловался тренеру, что не получает качественных передач от партнеров. На это Монтелла ответил, что Карлосу нужно не жаловаться, а лучше выбирать позицию, чтобы получать мяч. Также сообщается, что заменит Бакку в составе Джанлука Лападула.

В текущем сезоне 30-летний Карлос Бакка провел три матча за «Милан» и забил три мяча (все – в стартовой игре с «Торино»).

Матч «Сампдория» - «Милан» начнется в 21:45 по Москве.

Матч

Сампдория - Милан

Место и дата

16 сентября 21:45, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция


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