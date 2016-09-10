Монтелла может не выпустить Бакку в сегодняшнем матче с «Сампдорией»
Нападающий «Милана» Карлос Бакка, вероятно, не сыграет
сегодня в матче четвертого тура чемпионата Италии против «Сампдории». У него конфликт
с главным тренером Винченцо Монтеллой.
Как сообщает La Gazzetta
dello Sport, Монтелла не выпустит Бакку в сегодняшней игре.
Он хочет показать колумбийскому форварду, что в его команде нет неприкосновенных.
Ранее Бакка пожаловался тренеру, что не получает качественных передач от партнеров. На это Монтелла ответил, что Карлосу нужно не жаловаться, а лучше выбирать позицию, чтобы получать мяч. Также сообщается, что заменит Бакку в составе Джанлука Лападула.
В текущем сезоне 30-летний Карлос Бакка провел три матча за «Милан» и забил три мяча (все – в стартовой игре с «Торино»).
Матч «Сампдория» - «Милан» начнется в 21:45 по Москве.
Матч
Место и дата
16 сентября 21:45, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция