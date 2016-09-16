Дик Адвокат: Не жалею, что не выпустил ван Перси в стартовом составе

Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат поделился впечатлениями после матча с «Зарей» в Лиге Европы (1:1). Он заявил, что не жалеет о том, что оставил в запасе нападающего Робина ван Перси, выпустив его позже на замену.

«Я не жалею (что не выпустил ван Перси в стартовом составе). Робину нужно улучшать физические кондиции. Если говорить об игре, то во второй половине тайма мы показали себя с хорошей стороны, пытаясь создавать моменты. Прилагали все усилия, чтобы забить гол. К нашему счастью мы смогли на последней минуте отличиться. Во второй половине матча были на высоте», - цитирует Адвоката Euro-football.

Напомним, что «Фенербахче» сравнял счет в компенсированное ко второму тайму время благодаря удару Симона Кьяера.