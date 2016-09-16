Дик Адвокат: Не жалею, что не выпустил ван Перси в стартовом составе
Главный тренер
«Фенербахче» Дик Адвокат поделился впечатлениями после матча с «Зарей» в Лиге
Европы (1:1). Он заявил, что не жалеет о том, что оставил в запасе нападающего
Робина ван Перси, выпустив его позже на замену.
«Я не жалею (что не выпустил ван Перси в стартовом составе). Робину нужно улучшать физические кондиции. Если говорить об игре, то во второй половине тайма мы показали себя с хорошей стороны, пытаясь создавать моменты. Прилагали все усилия, чтобы забить гол. К нашему счастью мы смогли на последней минуте отличиться. Во второй половине матча были на высоте», - цитирует Адвоката Euro-football.
Напомним, что «Фенербахче» сравнял счет в компенсированное ко второму тайму время благодаря удару Симона Кьяера.
Матч
Заря - Фенербахче - 1:1 (0:0)
Голы
Гречишкин 52 (1:0). Кьяер 90 (1:1).
Состав
Заря: Шевченко, Каменюка, Форстер, Сиваков, Соболь, Чайковский, Караваев, Гречишкин, Петряк (Паулиньо, 73), Любенович (Опанасенко, 83), Кулач (Гордиенко, 87)
Фенербахче: Демирель, Калдырым, Шкртел, Озбайракли, Кьяер, Учан (Туфан, 46), Потук (Эменике, 73), Соуза, Топал, Стох (ван Перси, 58), Соу
Предупреждения:
Чайковский, 42; Паулиньо, 90 - нет
Судья:
Иштван Ковач (Румыния)
Место и дата
15 сентября 20:00, Черноморец, Онлайн-трансляция