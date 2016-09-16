Егор Филипенко: Мы играли 77 минут, «Зенит» - 15

Защитник «Маккаби» Егор Филипенко прокомментировал результат матча с «Зенитом» в рамках группового раунда Лиги Европы.

- Мы играли 77 минут, а «Зенит» — 15. И команде Луческу этого хватило. Мне кажется, нашу игру сломало решение судьи, назначившего свободный удар, никто не понял почему? У «Зенита» появилось психологическое преимущество. Игра перевернулась.

- Разочарованы?

- Конечно, я впервые с таким сталкиваюсь, надеюсь, мы выдержит удар и поборемся за выход из группы.

«Зенит» — сильная команда, выше нам классом. Если бы до начала игры мне сказали, что будем выигрывать 3:0 за пятнадцать минут до финального свистка, я бы не поверил. Для «Маккаби» каждая игра носит принципиальный характер, в чемпионате, в Лиге Европы, - цитирует Филипенко «Спорт день за днем».

Напомним, что «Маккаби», ведя 3:0, проиграл «Зениту» со счетом 3:4. В следующем туре группового этапа Лиги Европы подопечные Шоты Арвеладзе сыграют в Дублине с «Дандолком», а петербуржцы примут на «Петровском» АЗ. Игры состоятся 29 сентября.