Егор Филипенко: Мы играли 77 минут, «Зенит» - 15
Защитник «Маккаби» Егор Филипенко прокомментировал результат матча с «Зенитом» в рамках группового раунда Лиги Европы.
- Мы играли 77 минут, а «Зенит» — 15. И команде Луческу этого хватило. Мне кажется, нашу игру сломало решение судьи, назначившего свободный удар, никто не понял почему? У «Зенита» появилось психологическое преимущество. Игра перевернулась.
- Разочарованы?
- Конечно, я впервые с таким сталкиваюсь, надеюсь, мы выдержит удар и поборемся за выход из группы.
«Зенит» — сильная команда, выше нам классом. Если бы до начала игры мне сказали, что будем выигрывать 3:0 за пятнадцать минут до финального свистка, я бы не поверил. Для «Маккаби» каждая игра носит принципиальный характер, в чемпионате, в Лиге Европы, - цитирует Филипенко «Спорт день за днем».
Напомним, что «Маккаби», ведя 3:0, проиграл «Зениту» со счетом 3:4. В следующем туре группового этапа Лиги Европы подопечные Шоты Арвеладзе сыграют в Дублине с «Дандолком», а петербуржцы примут на «Петровском» АЗ. Игры состоятся 29 сентября.
Матч
Маккаби Т-А - Зенит - 3:4 (1:0)
Голы
Медуньянин 26 (1:0). Кьяртанссон 50 (2:0). Медуньянин 70 (3:0). Кокорин 76 (3:1). Маурисио 84 (3:2). Жулиано 86 (3:3). Джорджевич 90 (3:4).
Состав
Маккаби Т-А: Райкович, Даса, Бен Хаим I, Бен Харуш, Филипенко, Бенаюн (Мича, 79), Альберман, Игебор, Медуньянин, Кьяртанссон (Бен Басат, 75), Бен Хаим II (Перец, 85)
Зенит: Лодыгин, Кришито, Смольников, Нету, Витсель, Жирков (Новосельцев, 90), Мак, Хави Гарсия (Маурисио, 71), Жулиано, Кокорин, Кержаков А. (Джорджевич, 61)
Предупреждения:
Райкович, 77; Даса, 79; Мича, 83; Медуньянин, 87 - Кокорин, 19; Хави Гарсия, 57; Витсель, 60
Удаления:
Даса, 80 - нет
Судья:
Иван Кружляк (Словакия)
Место и дата
15 сентября 20:00, Блумфилд, Текстовая трансляция