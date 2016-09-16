Дик Адвокат: Не согласен, что в «Фенербахче» плохой микроклимат

Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат после матча с «Зарей» в Лиге Европы (1:1) ответил на вопросы журналистов. Один из представителей СМИ сказал, что во время открытой тренировки было заметно, что не у всех футболистов хорошие отношения в команде.

Дик Адвокат, отвечая на вопрос, отметил, что не согласен с таким мнением.

«Не считаю, что у некоторых ребят плохие отношения. Не согласен с вашим мнением. Даже можете задать этот вопрос нашим футболистам. Я не сказал, что игроки не любят друг друга. Просто они не улыбались. Возможно, было какое-то недопонимание. Возможно, отсутствие лидера. В настоящее время на них идет серьезное давление. Они знают, что должны выигрывать.

В прошлый понедельник у нас было общее собрание. Мы с ними серьезно разговаривали. Болельщики надеются на них и всегда ожидают только победы «Фенербахче». Игроки всё это осознают прекрасно. Сегодня мы вышли на поле с мыслями о победе. Я категорически не согласен с тем, что в команде плохой микроклимат или отношение друг к другу», - цитирует Адвоката Euro-football.

Напомним, что «Фенербахче» сравнял счет в компенсированное ко второму тайму время благодаря удару Симона Кьяера.