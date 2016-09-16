Дик Адвокат: Не согласен, что в «Фенербахче» плохой микроклимат
Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат после матча с «Зарей» в Лиге Европы (1:1) ответил на вопросы журналистов. Один из представителей СМИ сказал, что во время открытой тренировки было заметно, что не у всех футболистов хорошие отношения в команде.
Дик Адвокат, отвечая на вопрос, отметил, что не согласен с таким мнением.
«Не считаю, что у некоторых ребят плохие отношения. Не согласен с вашим мнением. Даже можете задать этот вопрос нашим футболистам. Я не сказал, что игроки не любят друг друга. Просто они не улыбались. Возможно, было какое-то недопонимание. Возможно, отсутствие лидера. В настоящее время на них идет серьезное давление. Они знают, что должны выигрывать.
В прошлый понедельник у нас было общее собрание. Мы с ними серьезно разговаривали. Болельщики надеются на них и всегда ожидают только победы «Фенербахче». Игроки всё это осознают прекрасно. Сегодня мы вышли на поле с мыслями о победе. Я категорически не согласен с тем, что в команде плохой микроклимат или отношение друг к другу», - цитирует Адвоката Euro-football.
Напомним, что «Фенербахче» сравнял счет в компенсированное ко второму тайму время благодаря удару Симона Кьяера.
Матч
Заря - Фенербахче - 1:1 (0:0)
Голы
Гречишкин 52 (1:0). Кьяер 90 (1:1).
Состав
Заря: Шевченко, Каменюка, Форстер, Сиваков, Соболь, Чайковский, Караваев, Гречишкин, Петряк (Паулиньо, 73), Любенович (Опанасенко, 83), Кулач (Гордиенко, 87)
Фенербахче: Демирель, Калдырым, Шкртел, Озбайракли, Кьяер, Учан (Туфан, 46), Потук (Эменике, 73), Соуза, Топал, Стох (ван Перси, 58), Соу
Предупреждения:
Чайковский, 42; Паулиньо, 90 - нет
Судья:
Иштван Ковач (Румыния)
Место и дата
15 сентября 20:00, Черноморец, Онлайн-трансляция