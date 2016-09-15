Полузащитник «Спартака» Александр Зуев может продолжить карьеру в Казахстане, сообщают «Известия».

В августе футболист молодежной сборной России Александр Зуев получил предложение выступать за сборную Казахстана. Зуев пока не принял окончательного решения по поводу своего профессионального будущего.

Представители Федерации футбола Казахстана (ФФК) снова вышли на связь с российским полузащитником, подтвердив свой интерес к его персоне, а также сделав более конкретное предложение. По сообщению источника «Известий» из близкого окружения футболиста, это предложение является очень выгодным именно с финансовой точки зрения.

- В ФФК всерьез заинтересованы в том, чтобы переманить к себе Александра Зуева, и готовы предложить талантливому игроку хорошие деньги, - рассказал «Известиям» знакомый с ситуацией источник. - По мнению руководителей главного футбольного органа страны, российский полузащитник может стать одним из ключевых игроков сборной Казахстана. Кроме того, казахстанская сторона готова при необходимости посодействовать переходу Зуева в один из ведущих клубов чемпионата Казахстана. Тем более что интерес к футболисту существует у целого ряда казахстанских команд. Для себя Зуев еще ничего не решил, однако в теории не исключает подобного развития событий в своей карьере. Во многом это связано с тем, что в «Спартаке» футболист испытывает явный недостаток игровой практики.

Напомним, что в минувшем сезоне Зуев провел за «Спартак» 14 матчей и отдал две голевые передачи. В этом сезоне полузащитник лишь раз появлялся на поле, в матче с тульским «Арсеналом» (4:0), и записал на свой счет результативный пас. После пяти туров «Спартак» лидирует в чемпионате России.

