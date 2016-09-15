Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейРоссия2 : 3 ОТКанада
ХоккейВитязь5 : 2Спартак
ФутболМаккаби Тель-Авив3 : 4Зенит
ФутболКоньяспор0 : 1Шахтер
ФутболИнтер0 : 2Хапоэль Б-Ш
ХоккейДинамо Москва1 : 2ХК Сочи
ФутболФейеноорд1 : 0Манчестер Юнайтед
ФутболЗальцбург0 : 1Краснодар
ФутболСаутгемптон3 : 0Спарта
ФутболПанатинаикос1 : 2Аякс
ХоккейБарыс3 : 1СКА
ХоккейАвтомобилист- : -ЦСКА
ФутболКёльн- : -Фрайбург
ФутболСампдория- : -Милан
ФутболОренбург- : -Спартак
ХоккейЛокомотив- : -Торпедо
ФутболКан- : -ПСЖ
ФутболЧелси- : -Ливерпуль
ТеннисКузнецов- : -Недовесов
ТеннисКравчук/Рублев- : -Голубев/Недовесов
ФутболТамбов- : -Зенит-2
ФутболСпартак-2- : -Спартак-Нальчик
ФутболУрал- : -Анжи
ТеннисДонской- : -Кукушкин
ФутболТомь- : -Арсенал Тула
Формула-1Гран-при Сингапура. Квалификация
ХоккейЙокерит- : -Авангард
ХоккейСпартак- : -Динамо Москва

Зуев может продолжить карьеру в Казахстане

Елена Корсунская
Источник:  «Известия»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Александр Зуев может продолжить карьеру в Казахстане, сообщают «Известия».

В августе футболист молодежной сборной России Александр Зуев получил предложение выступать за сборную Казахстана. Зуев пока не принял окончательного решения по поводу своего профессионального будущего. 

Представители Федерации футбола Казахстана (ФФК) снова вышли на связь с российским полузащитником, подтвердив свой интерес к его персоне, а также сделав более конкретное предложение. По сообщению источника «Известий» из близкого окружения футболиста, это предложение является очень выгодным именно с финансовой точки зрения. 

-  В ФФК всерьез заинтересованы в том, чтобы переманить к себе Александра Зуева, и готовы предложить талантливому игроку хорошие деньги, - рассказал «Известиям» знакомый с ситуацией источник. - По мнению руководителей главного футбольного органа страны, российский полузащитник может стать одним из ключевых игроков сборной Казахстана. Кроме того, казахстанская сторона готова при необходимости посодействовать переходу Зуева в один из ведущих клубов чемпионата Казахстана. Тем более что интерес к футболисту существует у целого ряда казахстанских команд. Для себя Зуев еще ничего не решил, однако в теории не исключает подобного развития событий в своей карьере. Во многом это связано с тем, что в «Спартаке» футболист испытывает явный недостаток игровой практики.

Напомним, что в минувшем сезоне Зуев провел за «Спартак» 14 матчей и отдал две голевые передачи. В этом сезоне полузащитник лишь раз появлялся на поле, в матче с тульским «Арсеналом» (4:0), и записал на свой счет результативный пас. После пяти туров «Спартак» лидирует в чемпионате России.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Арвеладзе может возглавить «Краснодар»Главный тренер «Маккаби» (Тель-Авив) Шота Арвеладзе попал в список кандидатов на пост главного тренера «Краснодара», сообщает «Матч-ТВ».«Уфа» подпишет вратаря «Шахтера»«Уфа» подпишет контракт с третьим голкипером донецкого «Шахтера» Богданом Сарнавским, сообщает «Чемпионат».Виталий Мутко: Продаст «Рубин» маек Набиуллина на 5-7 миллионов, тогда можно будет предлагать новый контрактМинистр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко высказался о развитии молодых футболистов в России.Андрей Червиченко: Мяча три «Оренбург» от «Спартака» пропуститБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 7-го тура чемпионата России между красно-белыми и «Оренбургом».РФПЛ. 7-й тур. «Оренбург» - «Спартак» и другие матчиРезультаты матчей 7-го тура чемпионата России по футболу.Ричард Макларен: WADA еще обрабатывает данные о допинг-пробах российских футболистовГлава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен сообщил, что WADA еще обрабатывает данные о допинг-пробах российских футболистов.Алан Дзагоев: Надеюсь, что наш новый стадион тоже будет заполняться по-максимумуПолузащитник ЦСКА Алан Дзагоев верит, что атмосфера на новом стадионе армейцев будет не хуже, чем была в Германии на матче с «Байером» (2:2) в Лиге чемпионов.«Спартак», ЦСКА и «Зенит». Что говорит статистика о лучших командах сезона«Спартак», ЦСКА и «Зенит». Что говорит статистика о лучших командах сезонаSovsport.ru приводит самые интересные статистические показатели, характеризующие игру лидеров премьер-лиги.«Спартак» выиграет у «Оренбурга». Прогноз Sovsport.ru на игры 7-го тура РФПЛ«Спартак» выиграет у «Оренбурга». Прогноз Sovsport.ru на игры 7-го тура РФПЛSovsport.ru представляет свой прогноз на все матчи 7-го тура РФПЛ.Генеральный спонсор «Ростова» может прекратить финансирование клубаГенеральный спонсор «Ростова» «Группа Агроком» может прекратить финансирование футбольного клуба, сообщил гендиректор компании Сергей Сапотницкий.Это все Кутепов. Михаил Борзыкин – о лучшем центральном защитнике «Спартака»Это все Кутепов. Михаил Борзыкин – о лучшем центральном защитнике «Спартака»Обозреватель Sovsport.ru рассказывает об игровых достоинствах молодого защитника «Спартака».Хавьер Грасия: Любому защитнику сложно против ДзюбыХавьер Грасия: Любому защитнику сложно против ДзюбыГлавный тренер казанского «Рубина» Хавьер Грасия в преддверии матча против «Зенита» поделился своими мыслями о предстоящей игреАлександр Бубнов: «Оренбург» не сможет сдержать натиск нападения «Спартака»Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч седьмого тура РФПЛ «Оренбург» - «Спартак».Президент «Оренбурга»: «Спартак» мы обыграем, мне это приснилосьПрезидент «Оренбурга» Василий Столыпин поделился ожиданиями в преддверии матча седьмого тура чемпионата России со «Спартаком».Ромуло: Теперь «Спартак» играет сердцемРомуло: Теперь «Спартак» играет сердцемПолузащитник «Спартака» до матча с «Оренбургом» рассказал о победе над «Локомотивом», работе с Каррерой и шансах сыграть за сборную Бразилии«Вы упустили бы Марадону». О чем Слуцкий говорил с молодыми футболистами«Вы упустили бы Марадону». О чем Слуцкий говорил с молодыми футболистамиГлавный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий побывал на базе в Новогорске, где проходят подготовку футболисты-любители в возрасте от 16 до 23 лет«Оренбург» - «Спартак». Начало текстовой трансляции в 17:00Сегодня Sovsport.ru проводит текстовую трансляцию матча седьмого тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Спартаком».Футболисты «Спартака» прилетели в Оренбург на матч 7-го тура РФПЛФутболисты московского «Спартака» прилетели в Оренбург, где проведут футбольный матч в рамках седьмого тура чемпионата России с местной командой.«Ростов» начал подготовку к матчу с «Краснодаром»Донская команда начала подготовку к 7 туру премьер-лиги, в котором желто-синие сыграют с Краснодаром».Глушаков и Мельгарехо не сыграют с «Оренбургом»Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков и нападающий столичного клуба Лоренсо Мельгарехо пропустят выездной матч седьмого тура чемпионата России против «Оренбурга».

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Александр Зуев
Александр Зуеввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложения