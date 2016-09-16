Генеральный спонсор «Ростова» может прекратить финансирование клуба

Генеральный спонсор «Ростова» «Группа Агроком» может прекратить финансирование футбольного клуба, сообщил гендиректор компании Сергей Сапотницкий.

- «Группа Агроком» - это коммерческое предприятие, с другой стороны это люди. Если интересы группы будут раз за разом нарушаться, причем необоснованно, то, соответственно, совет директоров может принять решение и прекратить финансирование.

У нас непростые отношения, мы в прошлом году помогали и помогаем в этом, но, как говорил Остап Бендер, нет взаимности. На игру с «Баварией» мы профинансировали спортивную форму, но руководство клуба не выпустило футболистов в ней. В целом получается ситуация, когда одна сторона свою часть делает, а другая не делает, почему? - сказал Сапотницкий.

Напомним, что «Группа Агроком» стала генеральным спонсором «Ростова» в марте этого года. Позже сообщалось, что экс-главный тренер и ныне вице-президент ростовского клуба Курбан Бердыев конфликтует с бизнесменом Иваном Саввиди, который является основателем данной компании.