Борис Майоров: В хоккее нельзя перед воротами «автобус» поставить

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о контрольных матчах россиян перед Кубком мира.

- По-моему, мы слишком легко отдавали канадцам свою среднюю зону, - рассуждает Борис Майоров. - А ведь хоккей – не футбол. Тут нельзя перед своими воротами «автобус» с игроками поставить и все атаки соперника этим гасить. Защита должна начинаться уже в средней зоне.

Напомним, что в своем последнем матче перед Кубком мира россияне уступили канадцам в овертайме – 2:3. Свое выступление на заокеанском турнире россияне начнут 18 сентября поединком со шведами.