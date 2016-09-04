Квят в новом сезоне может стать гонщиком «Рено»

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят может в новом сезоне стать гонщиком «Рено», сообщает Autosport.

Состав французской команды на 2017 год пока не определен. Скорее всего, одним из боевых пилотов в 2017 году станет Эстебан Окон, а вот на место второго гонщика есть целый ряд кандидатов. Квят также находится в этом списке.

Напомним, по ходу текущего сезона Даниил Квят был переведен из команды «Ред Булл» в дочерний коллектив «Торо Россо», а в обратном направлении проследовал голландец Макс Ферстаппен.

Квят занимает 14-ю строчку в личном зачете чемпионата мира-2016 (23 очка).

Ранее сообщалось, что вторым пилотом «Торо Россо» может стать молодой француз Пьер Гасли, выступающий в серии GP2.