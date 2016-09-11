Янькова и Артеага не уложились в весовой лимит перед турниром Bellator 161

В субботу рано утром по московскому времени пройдет турнир Bellator 161, в главном поединке которого Тони Джонсон сразится против Чейка Конго.

Сегодня в США прошла официальная церемония взвешивания участников шоу. Джонсон перевесил Конго на 12 кг, а вот россиянка Анастасия Янькова ну уложилась в весовой лимит, также, как и ее соперница Вега Артеага.

Руководство Bellator приняло решение провести бой в более легкой весовой категории.

Напомним, что Янькова провели три боя в профессиональной карьере по правилам ММА и во всех одержала победы. Ее соперница, Артеага победила в двух поединках.