Янькова и Артеага не уложились в весовой лимит перед турниром Bellator 161
В субботу рано утром по московскому времени пройдет турнир Bellator 161, в главном поединке которого Тони Джонсон сразится против Чейка Конго.
Сегодня в США прошла официальная церемония взвешивания участников шоу. Джонсон перевесил Конго на 12 кг, а вот россиянка Анастасия Янькова ну уложилась в весовой лимит, также, как и ее соперница Вега Артеага.
Руководство Bellator приняло решение провести бой в более легкой весовой категории.
Напомним, что Янькова провели три боя в профессиональной карьере по правилам ММА и во всех одержала победы. Ее соперница, Артеага победила в двух поединках.
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