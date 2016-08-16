France Football может снова в одиночку вручать «Золотой мяч»

Награда «Золотой мяч» может вновь вручаться журналом France Football. Тогда как ФИФА организует свой приз, сообщает Mundo Deportivo.

France Football вручал «Золотой мяч» с 1956 года, а у ФИФА с 1988 года появилась награда «Игрок года». В 2010 года Международная федерация футбола и французский журнал подписали контракт на пять о совместном вручении «Золотого мяча».

В последнее время начались переговоры о продолжении сотрудничества, но они пока не увенчались успехом. В связи с этим не исключено, что France Football вновь может вручать «Золотой мяч» единолично, а у ФИФА появится своя награда.