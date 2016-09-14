Определились победители американской квалификации к ELEAGUE S2
Завершились американские отборочные ко второму сезону телевизионной лиге ELEAGUE по Counter-Strike: Global Offensive.
В финальную стадию турнира прошли SK Gaming, OpTic Gaming, Immortals и коллектив Echo Fox, неожиданно выбивший с турнира Team Liquid.
Ранее от Европы на турнир квалифицировались: G2 Esports, Team Dignitas, FaZe Clan и ALTERNATE aTTaX. Также на турнир получили прямые приглашения команды: Virtus.pro, fnatic, mousesports, Natus Vincere,Team EnVyUs, Cloud9, Astralis, Ninjas in Pyjamas.
ELEAGUE — телевизионная лига по Counter-Strike: Global Offensive. Она пройдет с 21 октября по 3 декабря в Атланте, США. Призовой фонд турнира составит 1,4 миллиона долларов.
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