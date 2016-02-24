Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейРоссия2 : 3 ОТКанада
ХоккейВитязь5 : 2Спартак
ФутболМаккаби Тель-Авив3 : 4Зенит
ФутболКоньяспор0 : 1Шахтер
ФутболИнтер0 : 2Хапоэль Б-Ш
ХоккейДинамо Москва1 : 2ХК Сочи
ФутболФейеноорд1 : 0Манчестер Юнайтед
ФутболЗальцбург0 : 1Краснодар
ФутболСаутгемптон3 : 0Спарта
ФутболПанатинаикос1 : 2Аякс
ХоккейБарыс3 : 1СКА
ХоккейАвтомобилист- : -ЦСКА
ФутболКёльн- : -Фрайбург
ФутболСампдория- : -Милан
ФутболОренбург- : -Спартак
ХоккейЛокомотив- : -Торпедо
ФутболКан- : -ПСЖ
ФутболЧелси- : -Ливерпуль
ТеннисКузнецов- : -Недовесов
ТеннисКравчук/Рублев- : -Голубев/Недовесов
ФутболТамбов- : -Зенит-2
ФутболСпартак-2- : -Спартак-Нальчик
ФутболУрал- : -Анжи
ТеннисДонской- : -Кукушкин
ФутболТомь- : -Арсенал Тула
Формула-1Гран-при Сингапура. Квалификация
ХоккейЙокерит- : -Авангард
ХоккейСпартак- : -Динамо Москва

Умар Кремлев: Ведем переговоры об объединительном бое между Федором Чудиновым и Баду Джеком

Елена Корсунская
Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Менеджер российского боксера Федора Чудинова Умар Кремлев рассказал, что в настоящее время ведутся переговоры об объединительном поединке россиянина с чемпионом мира по версии WBC во втором среднем шведом Баду Джеком.

- Я думаю, что в октябре в России у Федора будет бой, сейчас решаем. Сейчас мы ведем переговоры об объединительном бое с Баду Джеком в Лас-Вегасе в январе-феврале, - сказал Кремлев в интервью «Матч ТВ». 

В феврале Чудинов по очкам уступил Феликсу Штурму в Оберхаузене (Германия). Один рефери выставил ничейные оценки — 114:114, двое других отдали победу немцу с минимальным преимуществом — 115:113, 115:113. В контракте на бой был прописан пункт о реванше, который планировался на осень 2016 года. В апреле появилась информация, что допинг-проба немца дала положительный результат. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
WBA аннулирует победу Штурма над ЧудиновымСовет директоров Всемирной боксерской ассоциации (WBA) соберется в среду и аннулирует победу немца Феликса Штурма над россиянином Федором Чудиновым.Доступ к допинг-пробе «Б» Штурма заблокирован немецкой прокуратуройУмар Кремлев, представляющий интересы экс-чемпиона мира во втором среднем весе по версии WBA, 28-летнего россиянина Федора Чудинова, рассказал о сложностях в разрешении ситуации с положительным допинг-тестом 37-летнего немца Феликса Штурма.Умар Кремлев: Адвокаты Чудинова не дают спуска юристам Штурма, провалившего допинг-тестУмар Кремлев, представляющий интересы российского боксера Федора Чудинова, рассказал юридическом спорте с командой немецкого боксера Феликса Штурма.Команда Чудинова обратилась в прокуратуру Кельна после обнаружения допинга у ШтурмаКоманда россиянина Федора Чудинова обратилась в прокуратуру Кельна по факту обнаружения запрещенных препаратов в допинг-пробе его соперника - немца Феликса Штурма, сообщил спортивный директор промоутерской компании «Патриот» Дмитрий Лучников ТАСС.Промоутер: Федору Чудинову вернут титул чемпиона WBAПромоутер Умар Кремлев сообщил, что его клиент российский боксер Федор Чудинов вновь будет признан чемпионом мира WBA в весовой категории до 76,2 килограмма после аннулирования исхода февральского боя с немцем Феликсом Штурмом, уличенном в применении допинга.Штурм уличен в употреблении допинга после боя с ЧудиновымДопинг- проба «суперчемпиона» мира по версии WBA во второй среднем весе немца Феликса Штурма после боя с россиянином Федором Чудиновым дала положительный результат на запрещенный препарат.Федор Чудинов: Мне все равно где проводить третий бой против ШтурмаБывший чемпион мира по версии WBA во втором среднем весе россиянин Федор Чудинов заявил, что хочет провести третий бой против Феликса Штурма.Федор Чудинов: Хочу завоевать чемпионский титул на ринге, а не в зале судаРоссийский боксер Федор Чудинов надеется в третий раз встретиться на ринге с немцем Феликсом Штурмом.«С перчаток слезло все, что возможно, а немцы саботировали условия контракта»«С перчаток слезло все, что возможно, а немцы саботировали условия контракта»Представители Федора Чудинова – о скандальной истории с перчатками, с которых во время боя с Феликсом Штурмом слезла краскаДмитрий Лучников: Супервайзер боя Чудинов – Штурм должен был остановить бой из-за качества перчатокПредставитель российского боксера Федора Чудинова Дмитрий Лучников – о скандальной истории с перчатками, с которых во время боя с Феликсом Штурмом слезла краска.Федор Чудинов: Во время боя со Штурмом немцы стали болеть за меняБывший чемпион мира по версии WBA во втором среднем весе россиянин Федор Чудинов заявил, что немецкие болельщики поддерживали его в поединке против Феликса Штурма в Германии.Умар Кремлев: Читал прессу, в которой писали, что «Чудинов не смог выиграть Германию»Промоутер экс-чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе Федора Чудинова Умар Кремлев заявил, что подаст в суд на WBA.Умар Кремлев: Чудинов должен доказать, что он чемпион, причем доказать в жесткой формеПромоутер экс-чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе Федора Чудинова Умар Кремлев заявил, что Феликс Штурм должен провести третий бой против его подопечного.Умар Кремлев: Немецкая пресса пиарит своего Штурма, который прос..л ЧудиновуУмар Кремлев: Немецкая пресса пиарит своего Штурма, который прос..л ЧудиновуМенеджер Чудинова считает, что у его бойца украли победу и утверждает: «Немец купил WBA».Федор Чудинов: Настраивался на спорт, а выяснилось, что это кусок политикиФедор Чудинов: Настраивался на спорт, а выяснилось, что это кусок политикиЧудинов рассказал о предвзятом судействе в поединке против Штурма, а также отметил, что побеждать соперников нужно у них на территории.Федор Чудинов: В бою со Штурмом меня обокрали. Даже ограбилиРоссийский боксер Федор Чудинов, бывший чемпион мира во втором среднем весе, рассказал о судействе в бою за титул суперчемпиона мира по версии WBA с Феликсом Штурмом.«Возможно, перчатки Чудинова были пропитаны химикатами»«Возможно, перчатки Чудинова были пропитаны химикатами»Генеральный директор промоутерской компании «Патриот» Кирилл Щекутьев – о скандальных подробностях боя Федора Чудинова и Феликса Штурма.Гендиректор ПК «Патриот»: Мы подали заявку на бой-реваншГенеральный директор промоутерской компании «Патриот» Кирилл Щекутьев рассказал Sovsport.ru, что представители Федора Чудинова будут добиваться матча-реванша с Феликсом Штурмом.Гендиректор ПК «Патриот»: После боя мы стирали краску с лица ФедораГенеральный директор промоутерской компании «Патриот» Кирилл Щекутьев – о подробностях боя Федора Чудинова и Феликса Штурма.Гендиректор ПК «Патриот»: Отказаться от реванша со Штурмом мы не моглиГенеральный директор промоутерской компании «Патриот» Кирилл Щекутьев – о подробностях боя Федора Чудинова и Феликса Штурма.

Феликс Штурм
Феликс Штурмвсе новости
Федор Чудинов
Федор Чудиноввсе новости

Cпецпредложения