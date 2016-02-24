Умар Кремлев: Ведем переговоры об объединительном бое между Федором Чудиновым и Баду Джеком

Менеджер российского боксера Федора Чудинова Умар Кремлев рассказал, что в настоящее время ведутся переговоры об объединительном поединке россиянина с чемпионом мира по версии WBC во втором среднем шведом Баду Джеком.

- Я думаю, что в октябре в России у Федора будет бой, сейчас решаем. Сейчас мы ведем переговоры об объединительном бое с Баду Джеком в Лас-Вегасе в январе-феврале, - сказал Кремлев в интервью «Матч ТВ».

В феврале Чудинов по очкам уступил Феликсу Штурму в Оберхаузене (Германия). Один рефери выставил ничейные оценки — 114:114, двое других отдали победу немцу с минимальным преимуществом — 115:113, 115:113. В контракте на бой был прописан пункт о реванше, который планировался на осень 2016 года. В апреле появилась информация, что допинг-проба немца дала положительный результат.