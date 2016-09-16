Алан Дзагоев: Надеюсь, что наш новый стадион тоже будет заполняться по-максимуму

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев верит, что атмосфера на новом стадионе армейцев будет не хуже, чем была в Германии на матче с «Байером» (2:2) в Лиге чемпионов.

- В Германии всегда полные трибуны, и наш матч с «Байером» не стал исключением. Понравился антураж матча. Полные трибуны – это всегда очень хорошо для футбола, даже если болеют не за твою команду. Хочется играть и наслаждаться этими моментами. Надеюсь, что наш новый стадион тоже будет заполняться по-максимуму, - цитирует Дзагоева его официальный сайт.

Напомним, что стадион открылся 10 сентября матчем 6-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Тереком» (3:0). В среду ЦСКА в гостях в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с «Байером» в Леверкузене со счетом 2:2.