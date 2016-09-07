Виталий Мутко: Простое решение об отмене лимита ничего не изменит

Министр спорта РФ Виталий Мутко на совещании по развитию футбола в Казани, представляя свою программу, заявил, что простая отмена лимита на легионеров ни к чему не приведет.

- В Испании 20 лет был лимит. Сегодня простое решение о его отмене ни на что не повлияет. Пока не будет качественной системы подготовки молодежи. Пока не защитим молодых игроков, и их тренеров - ничего не будет. Возможно, что уберем лимит на поле, но сохраним в заявке. Мысли есть, но должна работать система, - сказал Мутко.