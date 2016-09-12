Виталий Мутко: Пока ни один канал не купил права на показ ЧМ-2018

Министр спорта РФ Виталий Мутко на совещании по развитию футбола в Казани, рассказал о телеправах.

- Пока ни один канал не купил права на показ ЧМ-2018. Потому что все контракты в долларах, а рекламная минута в рублях. Много организационных вопросов.



Когда мы впервые продлили права на показ чемпионата России «НТВ-Плюс» за 100 миллионов долларов, то на самом верху обсуждали, что телевидение отняло футбол у народа. Все хотят смотреть футбол бесплатно. Надо проводить работу, - сказал Мутко.

Чемпионат мира по футболу-2018 состоится в России и пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.