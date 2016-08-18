Повторное упражнение устраняет боль после тренировки не менее эффективно, чем массаж

Боль от нагрузок можно устранять не только традиционными методами, - выяснили ученые из Дании. Повторная нагрузка может принести не меньшую пользу.

Национальный научно-исследовательский Центра в столице Дании Копенгагене провели эксперимент с участием 20 женщин. Они выполняли плечевые упражнения на тренажере с сопротивлением.



Во время эксперимента на тренажере применялось сопротивление, которое шло на нагрузку трапециевидных мышц между шеей и плечами. Через два дня у участниц исследования появились ноющие боли в области трапециевидных мышц.



Их болевые ощущения оценивались на пять по десятибалльной шкале до того, как они выполняли упражнения на плечо. После этого всем женщинам делали 10-десятиминутный массаж на одно плечо. На другое плечо они выполняли восстанавливающие упражнения.



Некоторым женщинам сначала делали массаж, а другие сначала выполняли упражнения. Восстановительные упражнения подразумевали именно движения плечами. Ученые установили, что упражнения так же эффективно действуют, как и массаж.



Выяснилось, что после упражнений на разминку было отмечено снижение болевых ощущений на 0,8 пунктов, а после массажа - на 0,7.

