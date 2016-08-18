Повторное упражнение устраняет боль после тренировки не менее эффективно, чем массаж
Боль от нагрузок можно устранять не только традиционными методами, - выяснили ученые из Дании. Повторная нагрузка может принести не меньшую пользу.
Национальный
научно-исследовательский Центра в
столице Дании Копенгагене провели
эксперимент с участием 20 женщин. Они
выполняли плечевые упражнения на
тренажере с сопротивлением.
Во
время эксперимента на тренажере
применялось сопротивление, которое шло
на нагрузку трапециевидных мышц между
шеей и плечами. Через два дня у участниц
исследования появились ноющие боли в
области трапециевидных мышц.
Их
болевые ощущения оценивались на пять
по десятибалльной шкале до того, как
они выполняли упражнения на плечо. После
этого всем женщинам делали 10-десятиминутный
массаж на одно плечо. На другое плечо
они выполняли восстанавливающие
упражнения.
Некоторым
женщинам сначала делали массаж, а другие
сначала выполняли упражнения.
Восстановительные упражнения подразумевали
именно движения плечами. Ученые
установили, что упражнения так же
эффективно действуют, как и массаж.
Выяснилось,
что после упражнений на разминку было
отмечено снижение болевых ощущений на
0,8 пунктов, а после массажа - на 0,7.