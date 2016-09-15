Стив Мозес: Чувствую себя полностью здоровым и готов сыграть с «Барысом»

Нападающий СКА Стив Мозес поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса».

- Вы вернулись в строй. Как ощущаете себя, в какой форме находитесь?

- Все хорошо. Конечно, очень тяжело находиться больше трех недель вне игры, но я уже неделю тренируюсь, чувствую себя полностью здоровым и готов сыграть.

- Чего ждете от «Барыса»?

- В этом сезоне за командой еще не наблюдал, но знаю, что у них очень хорошее первое звено – североамериканские ребята, которые играют в довольно жесткий хоккей и забили достаточно голов. В целом, думаю, игра будет тяжелая, как и обычно.

- Что скажете об арене в Астане?

- Отличная, лед тоже хороший. Думаю, матч будет интересным, - приводит слова Мозеса официальный сайт СКА.



Напомним, матч «Барыс» - СКА пройдет 16 сентября в Казахстане и начнется в 16:30, Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.

В турнирной таблице Западной конференции петербуржцы идут на второй строчке, имея в активе 17 очков, клуб из Астаны на Востоке занимает последнюю позицию с четырьмя очками.

Мозес в сезоне 2016/17 принял участие только в матче с «Трактором» (1:2 ОТ), который прошел 23 августа.